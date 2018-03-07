別誇大 這些還只是貿易爭端 並未升級到貿易戰

美國川普政府提高徵收進口鋼鐵和鋁高的關稅，引來諸多貿易戰開打的言論，但《MarketWatch》刊載的專文認為，全球貿易爭端其實很普遍，高昂的成本阻礙了進一步升級為貿易戰，目前還只能視為單純的小規模衝突。

這些還不是貿易戰

這些貿易爭端在川普執政之前就已經常見，像歐巴馬政府 2016 年對中國鋼鐵徵收高關稅，大幅減少進口，並對中國輪胎實行高關稅；而在此之前小布希和柯林頓總統也曾對一些其他國家的進鋼鐵產品徵收過高關稅，而這些都比不上上世紀 80 年代雷根政府對日本進口車課徵的高關稅更具爭議性。

事實上，已經超過 80 年未發生過全面性的貿易戰，原因很簡單，各國政府都了解貿易戰可能帶來的大破壞。

上一次大規模的貿易戰在 20 世紀 30 年代的大蕭條初期發動，因為各國試圖保護自己的工業和工人，但結果事與願違，弄得自己不但銷售下降、無數公司倒閉，還造成數百萬工人失業。

而且現在的情況與當時情況大不相同。

全球經濟從 10 年前的金融海嘯危機中復元，最近幾年並以最快的速度成長，世界經濟也更加整合，並且更廣泛地支持自由貿易。

PNC 金融服務高級國際經濟學家 Bill Adams 指出，20 世紀 30 年代造成全球貿易戰的政經濟情勢並不適用，現在全球經濟成長強勁，失業率已經從經濟衰退中恢復過來，物價穩定上漲。

關稅成本代價大

而且課徵高額關稅的同時，也要付出相對的成本。儘管上舉可以保護美國鋼鐵業直接僱用的 14 萬左右工人，但對消費者和其他企業的成本卻很高，在鋼鐵成本提高下，估計有 500 萬從事製鐵相關製品的美國人受到影響。

RSM LLP 的經濟學家 Joe Brusuelas 估計，調高進口鋼材關稅後，可能會迫使美國客戶額外支付 90 億美元以上的關稅。即使 10000 個鋼鐵產業的工作崗位被保存或創造，但美國經濟將為鋼鐵產業的每個工作成本平均買單 90 萬美元。

正是因此這些關稅而衍生高成本阻止了從尼克森總統到歐巴馬政府執行焦土貿易政策，而且試圖減少其他國家的貿易壁壘，讓美國企業可以出口更多的商品和服務，畢竟，美國的關稅通常比其他國家要來得低得多。

拿關稅作交易的藝術

另一方面，川普周一也釋放解決「善意」的訊息，並有意將鋼鐵的高關稅作為談判工具，以迫使墨西哥和加拿大速重新制定「新的、公平的」北美自由貿易協定。

而且美國和中國目前每年仍然進行數百億美元的貿易，對於中國這樣巨大的經濟體來說，倘若真要讓貿易爭端升級為貿易戰，所要承擔的風險也太大了。

這也就是為什麼政府政府提高關稅之舉後，市場由最初的恐慌似乎平靜下來，美股道瓊指數週一反彈上漲逾 300 點。