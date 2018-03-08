ECB今晚會議前瞻：歐元或因措辭變化 而成最大贏家

鑒於歐元已經在 2 月份終止了三月連漲勢頭，此番在周四的會議上歐洲央行或許不會再旁敲側擊暗示歐元太強。分析師們說，決策者可能會轉而只是對前瞻指引的措辭作出一些調整。

包括義大利反傳統勢力勢頭大盛在內的近期新聞事件，使得有關德拉吉領導下的歐洲央行應會避免做出任何突然舉動的論點得到了進一步支持。但儘管如此，意外仍有可能以歐洲央行內部經濟學家最新季度預期的形式出現。

「如果周四我們看到的只是措辭的微調，同時美國平均時薪增幅又下降，那麼到周末時，歐元便會站到 1.25 美元之上，」法興銀行策略師 Kit Juckes 說。

歐元兌美元匯率 2 月份下跌 1.8%，終止了三月連漲勢頭，這三個月中歐元累計漲幅超過了 6%。截至倫敦時間周三 09:47，歐元 / 美元漲 0.16%，報 1.2424 美元，延續之前四日上漲的走勢。

歐元兌美元匯價走勢圖 圖片來源：Bloomberg

以下是歐洲央行會議前夕一些分析師對債券市場和歐元的看法：

巴克萊

前瞻指引措辭上會有變化，但是不會太多。」策略師 Cagdas Aksu 在一份報告中表示

歐洲央行料會首先放棄有關 QE 的非對稱性前瞻指引，最早本周就會落實

法國興業銀行

Jorge Garayo 等策略師表示，政策前景的逐步變化以及前瞻指引的稍稍趨松應會在此次會議上得到確認

依然看空歐元利率，中期利率仍有進一步變化的空間

摩根士丹利

Matthew Hornbach 等策略師在報告中說，隨著始於歐洲央行的央行會議密集期的來臨，投資者對於久期應當維持中性立場

NatWest Markets

Anna Tokar 等分析師表示，前瞻指引有出現微調的可能，但是基線情境是沒有變化

「歐洲央行認為當前市場價位合理，因此眼下似乎並無理由讓市場受到干擾」

預計德拉吉會在記者會上進一步提及歐元強勢

荷蘭合作銀行