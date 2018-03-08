加元的噩夢開始？外匯市場專家鐵口斷言：明年底前暴跌20%

全球最大外匯對沖基金 FX Concepts 的前掌門人 John R. Taylor 表示，隨著貿易爭端的動盪加劇，預期明年年底前加元將跌到 15 年來的最低水平，跌幅達 20%。

泰勒從統計模式的分析來看，預期明年年底前加元將進一步下跌，美元兌加元將進一步上漲到 1.6，為加元 2002 年 8 月以來最疲軟的走勢（如下圖）。

Taylor 在報告中指出，美元從 2 月初以來的反彈，將是加元走弱的開端，而從周期來看，將持續 2 年又 3 個月。 預期美元兌加元在今年 5 月將走強到 1.335，到了明年底，將進一步來到 1.6。

加拿大是美國鋼鐵和鋁的最大進口國，很容易受到美國調高關稅的影響，Taylor 說，就算加拿大進行反擊，但該國的經濟規模只有美國的 1/10，殘酷的是，不管他們願意與否，加元兌美元都將貶值。

德意志銀行 (Deutsche bank) 外匯策略全球聯合主管 Alan Ruskin 也認為，在美國提高關稅下，首先被聯想到的就是加元將首當其衝受到影響，加元兌日元 3 月以來已下跌 1.3%，今年以來更大跌 8.5%，建議做空加元兌日元是不錯的避險策略。

此外，加拿大的國內因素也並不利於加元走強，在經濟數據走軟下，加拿大央行似乎呈現鴿派立場，周三宣布利率按兵不動。