人民幣兌美元中間價8日報6.3239 升值55個基點

新浪外匯訊 3 月 8 日，人民幣兌美元匯率中間價報 6.3239，較上日昇值 55 個基點。

隔夜市場，美元指數微升。美國 ADP 報告顯示，2 月 ADP 就業人數新增 23.5 萬，好與預期；此外，美國白宮發言人表示，特朗普退出關稅計劃是有可能的，緩解了市場對貿易戰危機的恐慌情緒。

分析人士指出，近期市場波動主要圍繞美元指數走向，人民幣對美元匯率總體持穩。結合最新公佈的 2 月外匯儲備數據來看，我國國際收支平穩，市場供需平衡，在基本面因素的推動下，人民幣匯率雙向波動將成為常態，為中長期我國跨境資金雙向流動、總體平衡創造有利條件。

華泰宏觀表示，美國經濟領先其他發達經濟體復甦，是推動每輪美元進入強勢週期的核心因素，隨著歐洲、日本、新興市場經濟和貨幣政策越來越趨近美國，美元持續升值邏輯不再成立。“我們判斷本輪美元週期已經來到大周期向下拐點，未來美元長周期貶值會引導資本回流新興市場，謀求更高的資本回報率。雖然官方外匯儲備 2 月份出現負增長，但是我們認為全年人民幣升值趨勢並未出現反轉。”

申万宏源指出，人民幣年初經歷大幅升值後的小幅回落之後，後期預計大概率也將對應隨著美元指數呈現震盪局面，但部分國內企業尋求海外融資後結彙在國內使用，可能促使國際收支進一步改善，從而對人民幣兌美元匯率形成小幅支撐。整體來看，其預計美元指數 2018 年後續時段大概率在 89-91 的區間內窄幅震盪，全年人民幣相對美元預計大概率升至 6.2 左右，進一步上行空間不大。

新聞來源: 新浪財經