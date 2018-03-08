【大行報告】交銀料集裝箱航運股今年面臨挑戰

東方海外(00316-HK)即將公布2017年全年業績，為從事集裝箱航運的航運公司業績期掀起序幕。交銀國際於報告內指出，包括東方海外三間從事集裝箱航運的上市公司，受惠於運費上升等因素，相信去年航運公司業績會出現反彈，可是在2018年，行業前景則受到新船下水，以及貿易戰或會爆發等因素左右。

交銀指出東方海外﹑中遠控股(6019190-CN)(01919-HK)H股及海豐國際(01308-HK)在2017年均受惠於行業反彈，預期中遠控股及海豐去年運載的集裝箱增加21.8%及15%，加上運費上升，預料三間航運公司的營運利潤率均可以提升。

不過今年全球航運業整體將會新增運力為155萬個集裝箱，在不計及舊船報廢等因素，新增155萬個集裝箱運力即新增全球運力7.3%，較預期全年新增貨運需求高出2.3至2.8個百份點。同時今年新下水的貨船，其載運量多為1.4萬個標準箱。該行認為各聯盟的成員間需要充份合作，以確保運費水平及航運公司的盈利能力。該行維持予東方海外目標價為74.7元，評級為「中性」，予海豐目標價為9元，評級為「買入」，中遠H股目標價為4.66元，評級為「買入」。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)