【全國兩會】許家印：建議個稅起征點大幅上調到一萬元以上

3月7日，全國政協委員、恒大集團(03333-HK)董事局主席許家印在全國政協經濟界别小組讨論會上建議，不僅要提高個人所得稅起征點，而且應該大幅度提高到一萬元以上。

許家印表示，國家鼓勵人民群衆通過勞動增加收入，邁向富裕。個人所得稅起征點的高低，事關每個人的切身利益。現在消費比較高，工資漲的不是很快，比如一個普通工薪階層，月工資七八千塊錢，除去五險一金和個稅，最後拿到手的也就是五六千。

許家印說，現在個稅起征點是3500元，去年全國中央財政和地方財政的個稅收入是11966億，其中中央財政個稅收入7180億，占一般公共預算收入的比重并不是很高。把個稅起征點提高到一萬塊錢，隻要在財政支出上稍微壓一壓，就可以平衡這部分少征的個稅收入。這樣就會讓很多老百姓增強獲得感，而且是馬上就有獲得感，這是國家讓利于民、普惠民生的重要舉措。

許家印認為，現在國家經濟結構發生了比較大的變化，尤其是消費占比不斷提升。減免個稅，增加工薪階層的收入，就可以有效拉動消費。

許家印最後說，可以大幅提升個稅起征點到一萬以上， “以恒大為例，我們去年交稅420億，其中繳納個人所得稅22億。我們有12.7萬員工，如果把起征點調到一萬元，就有10.2萬人免交個稅，員工占比80%。這個占比比較高，在全國應該都差不多是這個比例。換句話說，能讓80%的工薪階層免交個稅，這個惠及面就特别廣，就能實現大部分工薪階層少交稅，高收入人群多交稅。提高個稅起征點，我認為很重要，很值得好好深入研究。”

來源：證券時報APP

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