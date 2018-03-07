首創置業(02868-HK)2月簽約金額約18.4億元

首創置業(02868-HK)公布，2018年2月，公司實現簽約面積約7.5萬平方米；簽約金額約人民币18.4億元。截至2018年2月底，公司累計實現簽約面積約29.0萬平方米；累計簽約金額約人民币59.0億元；累計簽約均價人民币2.0萬元/平方米。截至2018年2月底，公司尚有認購未換簽金額約人民币13億元正在辦理換簽手續。

2月27日，公司發布2017年度業績，實現核心淨利潤注人民币23.1億元，同比增長81%，營業稅後毛利率成功提升至27%，主營業務開發銷售淨利潤佔比大幅提升，簽約銷售業績再創新高，一級開發項目迅速擴大至18個，奧萊業務布局14座城市，穩居行業第一。

同時，公司發布了2018-2020年的三年發展規劃，將采取「強投資、快周轉、沖規模」的核心策略，依托公司在京津冀地區的核心優勢，加大土地投資力度，積極獲取一級開發資源儲備，有效佈局文創、資管等新型業務，2018年簽約規模确保實現人民币750億以上，力争實現人民币800億以上，2019年簽約規模人民币1,000億以上，2020年簽約規模人民币1,400億以上。

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