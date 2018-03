這可能是全球金融體系最直觀的全景圖

摘要:FSB 報告顯示,2016 年全球狹義影子銀行規模增長 7.6% 至 45.2 兆美元,其中中國影子銀行規模約為 7 兆美元,占比為 15.5%。FSB 警告稱,某些地區金融公司趨向於採用高槓桿,這增加了它們面對溢出風險和擠兌的敏感性。

國際金融穩定委員會 (FSB) 近日發布了一年一度的全球影子銀行趨勢和風險監測報告。

最新報告覆蓋了 29 個司法管轄區截至 2016 年底的數據,這些地區的 GDP 總和占全球 GDP 總額 80% 以上。這份報告還首次覆蓋了中國非銀行金融機構通過期限 / 流動性錯配和槓桿參與信貸仲介活動的情況。

報告顯示,截至 2016 年底,上述受監測轄區金融資產總額達到 336 兆美元,其中非銀行金融仲介資產 (Monitoring Universe of Non-bank Financial Intermediation, MUNFI) 達到 160 兆美元。據介紹 MUNFI 包括其他金融仲介(OFIs)、養老金、保險公司和金融附屬機構。



其他金融仲介資產

其他金融仲介所持有的資產 (OFIs) 正在迅速上升。2016 年,OFIs 規模增長了 8% 至 99 兆美元,比銀行、保險公司和養老基金資產的擴張規模快得多。FSB 認為這與全球央行的資產負債表擴張有關。

OFIs 具體包括投資基金、貨幣市場基金、對沖基金、專屬金融機構和特殊用途工具等。

投資基金是這類資產中規模最大的,達到 37.3 兆美元,其中四分之三的資產集中在歐盟和美國。

狹義銀子銀行

在 2016 年,全球狹義影子銀行業務規模增長 7.6% 至 45.2 兆美元,在 MUNFI 中占比為 28%,在全球金融資產中占比達 13%。

值得一提的是,超過 75% 的影子銀行資產來自六個轄區,其中本次報告中新增對中國數據的覆蓋增加了影子銀行規模約 7 兆美元,占比為 15.5%。

狹義影子銀行的構成包括集合投資工具 (Collective Investment Vehicles)、以證券化為基礎的信用仲介(Securitisation-based credit interm.)、依賴於短期融資的市場仲介(Mrkt. interm.dependent on short-term funding)、依賴於短期融資的借貸(Lending dependent on short-term funding)、信貸創造便利化(Facilitation of credit creation) 以及其他。



集合投資工具 (CIVs) 包括開放的固定收益基金、信貸對沖基金和貨幣市場基金,這一類別在狹義銀子銀行中占比最高,達到 72%。CIVs 的規模在 2016 年增長了 11%,自 2011 年來,CIVs 資產的平均增速為 13%。

FSB 警告稱,近年來 CIVs 規模的快速增長伴隨著較高程度的信貸投資以及一些流動性和期限的轉變。在某些地區,金融公司趨向於採用較高的槓桿,這增加了它們面對溢出風險和擠兌的敏感性,尤其是當它們特別依賴於短期的批發性融資時。

信貸資產

下圖對比了銀行信貸資產和非銀行金融仲介信貸資產的增長趨勢。可以發現,非銀行金融機構信貸資產規模擴張速度快於銀行信貸資產規模,儘管非銀信貸總量遠遠低於銀行信貸。

在金融危機後的時代,信貸仲介的功能正逐漸從銀行部門脫離出來,部分是由於低利率的環境造成的。

從估值角度看,對沖基金和固定收益基金的規模出現了急劇增長,FSB 認為這可能是受上漲的資產價格所驅動。

金融穩定委員會是成立於 2009 年 4 月的一個專門性的國際組織,負責對全球金融體系進行監管並提出建議,其成員自然包括 20 多個國家的央行、財政部與金融監管機構,以及各主要國際金融機構與各專業委員會。

『新聞來源/華爾街見聞』