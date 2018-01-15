中國銀監會整治銀行業亂象 同業表外理財及影子銀行是重點

路透報導，中國銀監會 13 日晚間下發 “關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知”，明確 2018 年重點整治八個方面共 22 條。其中，同業、理財、表外等業務以及影子銀行是整治重點，要繼續推進金融體系內部去槓桿、去通道、去鏈條。

銀監會網站刊登通知全文並要求，要注重處理好 “穩” 和“進”的關係，充分考慮到金融市場的敏感性、脆弱性和外部性，在守住不發生系統金融風險的底線上求穩，在化解存量風險上求穩，在遏制增量風險上求進，合理把握力度和節奏，預留政策空間，實行新老劃斷。「當前，金融風險高發多發態勢依然複雜嚴峻，銀行業股東管理、公司治理和風險防控機制還比較薄弱，市場亂象生成的深層次原因沒有發生根本轉變，打贏銀行業風險防範化解攻堅戰的任務仍很艱巨。」



通知要求，要抓住影子銀行及交叉金融產品風險這個重點，嚴查同業、理財、表外等業務層層嵌套，業務發展速度與內控和風險管理能力不匹配，違規加槓桿、加鏈條、監管套利等行為。要抓住服務實體經濟這個根本，嚴查資金脫實向虛在金融體系空轉的行為，嚴查 “陽奉陰違” 或選擇性落實宏觀調控政策和監管要求的行為，形成金融和實體經濟、金融和房地產、金融體系內部的良性循環。



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