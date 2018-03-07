柯恩下台後 傳美考慮廣泛限制中國進口與併購

反對對進口鋼鋁徵收高額關稅的「反貿易戰」大將 -- 白宮國家經濟委員會主任柯恩 (Gary Cohn)6 日宣布辭職，凸顯主戰派高舉勝利旗幟的同時，主戰派的下一步備受矚目。知情人士表示，美國川普政府正在考慮限制中國投資和大範圍對中國進口實行關稅，以懲罰涉嫌侵犯智慧財產權(IP) 的北京當局。彭博報導，美國貿易代表辦公室從去年開始根據一條鮮少使用的貿易法調查中國的 IP 行為，這條法律給予總統川普權力施行貿易管制，以保護美國商業受到外國不公平貿易行為的衝擊。調查結果預計將在近幾週內宣布。



知情人士表示，在美國考慮的方案中，最嚴重的是對包含鞋類、服飾、消費性電子產品在內廣泛中國產品徵收關稅，連帶可能傷及美國零售巨擘沃爾瑪和運動用品大廠耐吉在內的大型廠商，且白宮也可能將關稅與限制中國在美投資結合，考慮的新審核措施可能超出國家安全考量範圍。



消息人士也提到，隨著針對中國的 301 調查展開，美國官員也考慮以更針對性的方法限制中國投資，並正在研究如何強化與中國在對外投資上的對等關係。而美國官員還在研究各種選項，美國貿易代表辦公室預計將在下月公布其結果。



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