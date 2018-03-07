中國科技行業的閃耀明星或在A股掀起投資熱

中國推動發展最為迅猛的企業回歸 A 股的努力，可能在這個舊經濟主宰的市場中，刺激投資者追逐這些最為閃耀的明星，並爭相對其展開投資。

中國政府正試圖扭轉本國企業赴美國上市的勢頭 -- 對美國投資者來說，這是好消息，因為估值有望得到振。曾幾何時，包括阿里巴巴和百度在內中國最為閃耀的科技明星多年來都選擇在紐約首發，儘管在國內的估值一度更高，但它們卻難以抵禦資本充裕和國際上市公司光環的吸引力。然而現如今，這些企業高管們表示，北京正考慮調整監管規定以抓住小米等下一波科技企業的上市浪潮，同時為在美上市的中資股推出中國存託憑證 (CDR)，從而令其有機會爭取數萬億美元的國內儲蓄。

官方尚未透露具體細節，連 CDR 的雛形也八字都沒有一撇。但本周，百度、網易、58 同城等企業的高管均表達了興趣。作為年內眾所期待的上市企業之一，小米據悉也正考慮於內地上市。深交所據悉年內將為科技股 IPO 安排快速通道。據財新報道，監管機構甚至與阿里巴巴和在香港上市的騰訊控股進行了接洽，兩者市值總計將近 1 萬億美元。

不論如何發展，這一進程都可能通過提升科技股的代表性來重塑中國股票市場。由於「名牌」企業稀有，占總體交易量五分之四的散戶將會選擇支持他們所熟知的企業，因此選擇 CDR 的企業估值有望上升。

不妨想一想：人工智能企業科大訊飛的本益比達到 156 倍 -- 是美股均值的數倍。網絡安全提供商奇虎 360 從美國退市後在上海搖身一變以三六零名義重新上市後，市值增加了五倍以上。在香港上市的聯想集團以兩年計的本益比在 10 倍：也只有其深圳上市的競爭對手浪潮信息估值的三分之一。

藍蓮花資本顧問創始人溫天立表示，美國 ADR 相對來說是中國表現最好的企業，而中國國內上市企業的質量要差得多，因此估值會上升。他認為，這也是中國民眾分享這些企業成長、同時還無需將人民幣轉換為美元（政府並不喜歡如此）的理想途徑。

MCM Partners 高級分析師 Ryan Roberts 表示，監管層首先需要釐清法律和金融方面的問題，才能將這一設想付諸於現實，「中國市場不如美國市場成熟」。

令中國政府失望的是，本地上市企業中只有 9 家科技公司的市值超過 100 億美元 -- 而美國卻有多達 78 家。

對於炒股好比全民消遣的中國散戶投資者來說，因購買美國證券不易因此很難分享消費網際網路領域創紀錄的成長。自 2014 年上市以來，阿里巴巴飆升了 170%，但大部分中國投資者都未能搭上這趟「快車」。

彭博匯總的數據顯示，在上海及深圳掛牌、市值在 100 億美元或以上的科技公司歷史本益比在 80 倍，比美國同業高出約 50%。除了中國最知名企業可能引發投資熱情，這也顯示了科技公司有能力獲得溢價。

「想一想：每天使用微信的 9 億多人卻難以投資騰訊，每月使用阿里巴巴的 4 億多人卻沒辦法購買它的股票，」Krane Funds Advisors 駐紐約的首席投資官 Brendan Ahern 表示，「本地市場的上漲也將會支持在美國市場的估值。」

新聞來源：彭博資訊