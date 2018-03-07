【異動股】電力板塊拉升走強 皖能電力(000543-CN)等2股漲停

臨近午盤，電力板塊拉升走強，截止發稿，皖能電力(000543-CN)漲停報5.12元，深南電A(000037-CN)漲停報6.89元，上海電力(600021-CN)漲6.64%報8.67元，文山電力(600995-CN)漲6.44%報8.92元，漳澤電力(000767-CN)、閩東電力(000993-CN)漲逾5%，華銀電力(600744-CN)、浙能電力(600023-CN)、樂山電力(600644-CN)、華通熱力(002893-CN)等紛紛上漲逾3%。

消息面上，發改委副主任寧吉喆表示，今年去產能要繼續破除無效供給，調整優化行業結構，從總量性去產能為主向結構性去產能、系統性優產能轉變。加強行業運行分析，促進價格保持在合理區間，不能暴漲暴跌。要推進產業優化重組改革，鼓勵鋼鐵煤炭電力企業兼並重組，優化結構布局。做好職工安置和債務處置，積極穩妥處置好債務，進一步落實差別化信貸政策，積極做好市場化債轉股。

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