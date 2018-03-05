政策糖水鴻海嘗甜頭 富士康FII 在A股極速上市 坐享高本益比

儘管中國的勞動力不再便宜，但郭台銘可能找到了從大陸獲利的新捷徑。

鴻海（2317-TW）旗下富士康工業科技（Foxconn Industrial Internet，FII）在中國上市的進程神速，申請不到 2 個月，預期最快 4 月就可卦牌 A 股，能夠搭著政策順風車疾駛上市，相對來說，這正是讓台股現行制度最頭痛的地方。

《彭博社》報導，富士康 FII 在中國營運時間，雖然尚未達到上海證交所 A 股要求的至少 3 年，但其招股書上載明，已獲得主管機關通過。

跳過 400 家排隊上市公司

富士康 FII 從提交申請到中國證監會對 IPO 上市文件的審查，富士康只花了一個多月的時間，直接跳過等待名單上近 400 家公司，這些公司有些甚至是從 2015 年起就開始排隊申請上市。

惠台新政的政策受惠者

上周中國政府公布 31 項「惠台」措施，從稅收優惠到國有企業聯合投資的大規模計畫，將台灣企業拉近中國的懷抱，讓科技產業比以往更關注中國的政治舞台，而中國人大會議今天起正式登場，顯然富士康 FII 快速上市這事，非常符合北京「惠台」新政。

《彭博社》分析，對於郭台銘來說，富士康 FII 在Ａ股上市，A 股估值前景令人垂涎欲滴，尤其強大品牌和科技亮點，更是預期將獲得散戶投資人的青睞，而富士康 FII 母公司鴻海（2317-TW）持股高達 85%，預期潛在獲利驚人。

如果以 360 安全科技（前身為奇虎 360 科技公司）（601360-CN）為例，就可以看出前進 A 股是件多麼誘人的事，透過借殼上市，現在這家線上安全軟體製造商的本益比是 143 倍，擁有 530 億美元的市值，其創辦人周鴻禕已躍升為中國第 12 大富豪，擁有的資產達 136 億美元。

反觀郭台銘雖然是台灣首富，據富比士全球富豪即時排行榜顯示，其身家為 85 億美元，反而遠遠落後周鴻禕；在台股掛牌的鴻海（2317-TW），市值為新台幣 1.5 兆元（約 531 億美元），也略微落後 360 安全科技。

比 360 科技更有利可圖

事實上，隨著科技龍頭蘋果和亞馬遜作為其主要客戶，去年前 5 大客戶占富士康 FII 業務的 73％，郭台銘的富士康 FII 比 360 安全科技更有利可圖。

5 大科技股本益比 16-47 倍

不同於台股以科技股為主流股，陸股雖以金融股當道，但在中國上市的五家大型科技公司本益比仍高達 16 至 47 倍，根據 Gadfly 編制的數據顯示，富士康 FII 的估值可以從 350 億美元上看到 1000 億美元。

富士康的獲利幾乎是 A 股科技股第 1 大市值王海康威視的 2 倍。（圖：彭博社）

所以完全可以想像，富士康 FII 將擁有比台灣母公司鴻海更大的的市值，目前鴻海的表現遠遠落後於大盤，周一收盤價為新台幣 87 元，本益比僅 11 倍。

在台股掛牌的鴻海股價表現落後於大盤。

富士康 FII 將在 A 股上市，對於郭台銘來說，預期可能將來是巨大的成功，但同時也突顯了台海兩岸掛牌，本益比相差如此懸殊的問題。