傳中國首批CDR將獲批 有8間科企巨頭回歸A股上市

在全國兩會召開期間，市傳中國將批出首批 CDR (中國預託證券) 予 8 間科企巨頭回歸 A 股上市。騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰指條件成熟會考慮。

香港《明報》報導，在中國或批 CDR 的信息傳出下，多名出席兩會的互聯網企業的行政總裁均集體表態，願意回歸 A 股上市，當中包括有百度 (BIDU-US)、網易 (NETS-US)、搜狗 (SOGO-US) 等。

騰訊董事會主席馬化騰，在回應鳳凰網財經提問騰訊何時回歸 A 股時則表示，條件成熟會考慮。

騰訊股價

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加對此傳聞則未有正面回應，相關舉措會否對香港市場造成競爭。他指每個市場都會找到自己獨特的辦法擁抱新經濟，A 股也一樣。他高興見到每個市場作出的努力，讓新經濟在資本市場得以發展。

傳小米亦正考慮拿出小量比例股份，以預託證券形式在 A 股上市。小米公司董事長雷軍在接受《證券時報》問時稱，小米在台灣、香港均有佈局，但對於小米的上市進展則沒有回應。

另外，京東集團 (JD-US) 董事會主席劉強東在兩會期間透露，只要制度允許，集團非常願意回歸 A 股。

網易董事局主席丁磊亦表示，網易將尋求在中國上市，沒有計劃剝離其他業務。

8 同城董事長姚勁波說，作為中國最大的公寓和二手房平台，58 希望有機會回歸 A 股，為中國股民創造價值。