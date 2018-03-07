條條大路通電影：奧斯卡九十的挑戰與侷限

第 90 屆的奧斯卡金像獎頒獎典禮，在台灣時間的星期一上午正式落幕。今年的典禮表現看起來是中規中矩，不過從幾個獎項的得獎者來看，影藝學院未來可能還有更多麻煩要處理。

在投票前夕爆出抄襲疑雲，而且還被一狀告上法院的《水底情深》，最後還是不受負面新聞的影響，獲頒最佳導演和最佳影片等四項大獎。被前妻踢爆有嚴重家暴惡習的蓋瑞歐德曼，依舊受到非常多會員的青睞，毫不意外地坐上最佳男主角的影帝寶座。另外曾被指控性侵害，最後因為被害人不願出庭作證以免造成二度傷害，而獲得庭外和解的 NBA 退役男星柯比布萊恩，則是風光拿下最佳動畫短片的殊榮。撇開這些得獎者的專業成就不談，畢竟能夠入圍奧斯卡獎的從業人員，在專業上的表現絕對有可取之處。但是在資訊透過網路和社群媒體快速流竄的現在，當奧斯卡的入圍者甚至是得獎者有道德上的瑕疵時，影藝學院應該要依照會員投票的結果給予獎項，還是應該避免爭議，將獎項頒給比較沒有爭議的入圍者呢？

去年的影帝凱西艾弗列克，就是一個活生生的例子，今年所有會員在投票之前都應該想到他。早在 #MeToo 和 #TimesUp 運動之前，凱西艾弗列克就已經被指控在片場性騷擾女性工作人員，最後和被害人達成庭外和解。而在去年底好萊塢性醜聞連環爆的時候，很多人就等著看凱西艾弗列克會不會被修理。尤其上一屆的影帝頒獎給下一屆的影后是奧斯卡的典禮慣例，凱西艾弗列克會不會出席今年的典禮，影藝學院又要怎麼處理凱西艾弗列克的爭議，都曾經是大家討論的焦點。沒想到凱西艾弗列克在一個月前就很識相地發表聲明，表明為了不讓自己的醜聞模糊典禮焦點，將不會出席這一屆的頒獎典禮，給影藝學院一個台階下，也讓自己不必再遭受新一輪的輿論譴責。

所以像剛剛說的《水底情深》還有蓋瑞歐德曼和柯比布萊恩的例子，都還有後續發展的可能，與其等到事後再想辦法補救，如果可以頒給沒有爭議的入圍者，也不失為是一種做法。說到這裡，就不得不開個玩笑，「讚嘆」歐洲三大電影獎，柏林、威尼斯、坎城影展的決選過程當中，專制有專制的好處。因為從選片、審片到最後的得獎名單公布，評審團主席都有權力更動。所以如果遇到有製作過程有爭議或是涉及政治不正確的作品，就算被多數評審青睞，評審團主席還是可以把大獎頒給其他作品。

奧斯卡獎作為好萊塢電影的最高榮譽，不單單只是一個電影獎項，也是極具影響力和曝光度的宣傳媒體。在面對業界各種涉及種族、性別、年齡、社會和經濟地位不平等而產生的剝削時，影藝學院應該要能夠做出更具有政治正確性的價值判斷。否則好萊塢一方面鼓勵創作，卻在版權糾紛時選擇了有侵權疑慮的作品；一方面反對性別暴力，卻能夠因為才華或是名氣，而忽略施暴者的惡行，不是自己打自己的臉嗎？

「條條大路通電影」由片商公會製作，大器堂 Aaron 策劃執行。

(凱西艾弗列克，取自維基百科，Bex Walton 提供)