【港股解碼】火電整合了，神華國電重組下一步待如何？

若說2017年的大事件，國企改革這個話題絕對當得起一票。從通信到核電再到煤炭行業，多個領域中的國企改革成果不斷凸顯，在2017年下半年才被國務院批准的國電集團、神華集團合並重組計劃也讓不少投資者心生期待。中國神華(01088-HK)和國電電力的改革之勢延續至今，現在到底進行得怎樣了？

火電定整合

2018年3月1日晚間，中國神華公布，該公司與國電電力簽署《國電電力發展股份有限公司與中國神華能源股份有限公司關于通過資産重組組建合資公司之協議》，這意味著國電電力和中國神華將旗下火電資産合並。而依托于煤炭産業的火電，恰恰也是中國神華電力版圖的重中之重。

根據協議，中國神華與國電電力以各自所持的火電公司股權及資産共同組建合資公司，合資公司注冊資本爲100億元(人民幣‧下同)，國電電力出資57.47億元，中國神華出資42.53億元，持股比例分別爲57.47%及42.53%。神華方出資資産評估值爲277.1億元，國電方出資資産評估值爲374.49億元，這樣算來新公司資産將超650億元。

據了解，神華集團已批准全資子公司神華神東電力多家火電公司股權轉讓至中國神華，且神華爲避免煤炭業務的同業競爭，公司承諾將于2019年6月30日前啓動對集團包含神華甯煤、神華國能、神華煤制油化工在內的11項資産的收購。

中國神華指，此項合資將有利于深化雙方業務合作，擴展市場份額，形成長期穩定的煤炭供應關系；實現發電業務的規模化經營、專業化管理，增強發電業務的區域競爭力，避免無序競爭；符合公司長期發展需要和全體股東利益。將火電業務注入後的中國神華，似乎站在了命運的岔道上。

煤炭成命脈

坊間有傳聞：“神華的厲害之處在于是中國煤炭龍頭股，說白了，其地位相當于白酒中的「茅台」、油企中的「中石油」”，足以見得煤炭産業鏈在中國神華的地位。2018年1月29日，中國神華公布，經初步測算預計公司2017年歸屬于公司所有者利潤約爲479億元左右，同比增長約92%。

將火電資産注入合資企業，看似影響頗深，然而中國神華最賺錢的主營可不是發電收入。就拿2017年中報來說，中國神華在2017年上半年時煤炭收入成爲榜首，向總收入貢獻755.15億元。雖然發電業務緊隨其後，358.86億元也僅爲煤炭收入的一半而已。

據中國煤炭網，2017年神華集團實現煤炭産量4.41億噸，上市公司實現産量2.95億噸，上市外實現産量約1.46億噸。作爲大部分中國火電廠的原料，煤炭作出的大筆收入貢獻較上年同期的大幅增長自然也離不開煤價暴漲的因素。除此以外兩年供給側的改革，威力在這時也初出爆發，周期性行業的盈利能力說出來嚇死人，股價也隨之上漲。在這個大好時機作爲産銷均列爲上市公司煤企首位的中國神華，將與國電重組消息曝光，自然身家也水漲船高。

中國神華合資交易導致火電資産不再納入合並報表範圍，合資公司的控股權交由國電控股，這或許會一定程度上對中國神華的收入、業務和總資産造成影響。然而，這亦表明了中國神華的主營業務未來將聚焦在煤炭産業上，這樣一來也就相當于中國神華在體系中成爲了新合資公司的上遊企業。不過，在逐漸提倡清潔能源和可持續發展的現在，中國神華將火電業務交由在發電技術上更加專業且方向更加多元化的國電處理，亦是一件好事。未來清潔能源技術提升將進一步衝擊火電産業，讓專業的人引領轉型方向，在這時整合資源就顯得尤爲重要。

神華和國電的重組還在繼續，目前火電業務的整合也僅僅是踏出第一步而已，中國神華亦不會止步于煤炭産業鏈。但作爲周期股，中國神華亦有其不利因素在。春節前供不應求的動力煤進入需求淡季，隨著氣候轉暖價格持續回落。近來中國神華未能延續春節前後的漲幅，亦是可以理解。2018年，煤企産業轉型升級也在加快速度，神華已在煤電一體化中向前邁出一大步，未來路在何方？路在腳下。

■ 作者｜朱亦丹

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