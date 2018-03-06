讓石川縣的美女大使，帶你體驗花嫁幸福的北陸暖旅行 金澤市

【文字│Lingling 攝影│蔡孝如】

石川縣 大使帶路

歡迎造訪石川縣這座既典雅又美得很時尚的城市！

走訪石川是一場山與海的靈氣體驗，石川縣倚山傍海，以著日本海的獨特氣候與資源，讓石川春夏秋冬各有姿態、美食更無比豐沛。

婉約式的風景氣質恰到好處

擔任石川縣觀光大使之一的鍾芝暐覺得，氣質的石川縣可以在兼六園、金澤城裡瞧見，那種自古以來承襲著百萬石的奢華氣勢卻又能含蓄地優雅呈現並珍貴保存，三大茶屋街、和洋並蓄的尾山神社則讓人想一探究竟；轉個彎，驚艷國際的當代藝術 21 世紀美術館，卻又能夠恰如其分地與兼六園遙遙相望，這既衝突又美好的因子都讓金澤這座城市美極了。

蓬勃的石川則可從有著蜿蜒多姿海岸線的能登半島裡找到，清早輪島朝市成為國內外遊客喜歡特別前往的文青早市、豐沛海洋資源讓整個石川縣的海鮮物產四季都鮮美。轉入山裡，加賀溫泉鄉裊裊溫泉煙霧讓即使在隆冬的季節也令人有暖心的湯泉可以滋潤，夜晚在山中溫泉的戶外湯池中，以暖湯佐眼裡的星光閃閃。

而石川讓她感動的更是暖暖人情味，在經常性的交流裡，石川縣的人們以無比的熱情與樸質之心相互款待，在滿滿真心相待的過程中，那些微笑更成為石川縣在她心中最美的風景之一。

那是一場既寧靜又磅礡的庭園饗宴

｜兼六園｜

慢慢散步兼六園內， 處處都是寫意冬情調。

石川縣金澤市兼六町 1

+81-76-234-3800

10/16∼2/28 8:00∼17:00、3/1 起至 18:00

310 円

｜玉泉庵｜

玉泉庵向外的庭園風景，是藩主級的享受。

石川縣金澤市金澤城內

+81-76-221-5008

9:00∼16:30(L.O.16:00)

抹茶與和菓子套餐 720 円 (10 人以上團體請預約)

http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/japanese/top.html

以「兼具六勝景觀」意境而得名，日本三大庭園之一的兼六園，可說是石川縣最佳代表名勝。林泉迴遊式庭園，在一石一樹之間，醞釀出春、夏、秋、冬四季不同的風情，跟隨著石川四季輪轉的自然風貌穿梭其間才能領略，造就讓旅人每個季節都想再訪的美麗衝動。冬天時為了防止豪雪壓倒境內松樹，而掛上的雪吊意外的成為冬日兼六園獨特風景，與點綴在霞之池北岸的戴上白色帽子的徽軫石燈籠相映成趣。

石燈籠與白色雪掛相應，就是兼六園最美的一幅畫。

緊鄰著兼六園的金澤城內尚有一處名園庭院，整建恢復舊時加賀藩主前田利常休憩所，嶄新對外開放的「玉泉庵」面對著藩主靜心欣賞的玉泉院丸庭園，提供旅客一處喫茶休息空間。在寧靜的榻榻米上靜心坐著，以抹茶與菓子佐藩主級的享受，植栽意味、池泉之美、池內小島、木橋、石橋、土橋相互搭配的以景佐景感，在玉泉庵內面對的，彷彿是一場冬日山水畫。

玉泉庵裡能享用純粹的菓子及抹茶。

老屋裡體驗日式嫁娶

｜花嫁暖簾會館｜

穿過花嫁暖簾後代表正式嫁入夫家。

石川縣七尾市馬出町ツ部 49

+81-767-53-8743

hanayomenorenkan.jp/

9:00～17:00(最後入館 16:30)，每月第 4 個週二及展覽更換期間公休

入館費 550 円、新娘服試穿體驗 30 分鐘 1 人 3,000 円 (入館費可折抵)

暖簾是掛在商家門前，印著帶有商號名稱的半截簾子，掛出時即為開市。而花嫁就是新娘出嫁之意，在舊時的能登藩地區，新娘出嫁時娘家送上印有家徽以及象徵祝福的花鳥圖樣的「花嫁暖簾」當作嫁妝。新娘嫁至夫家時穿過掛起的暖簾即為正式入門。在花嫁暖簾會館裡，陳列著能登半島至今有些人家都還有著習俗的各種花嫁暖簾，並還能透過試穿日式新娘禮服「白無垢」或「色打掛」，走一回模擬進夫家門，真正體驗一次嫁娶穿越暖簾經驗。

館內有專門師傅幫忙試穿日式新娘服，可選擇白色白無垢或紅色色打掛。

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

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