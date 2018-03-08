大玩不一樣的山形，秘境東北好吃好玩

藏於日本東北地區，山形除了最早因為「阿信的故鄉」而聲名大噪、近年來每到冬天人人都想去山形市看上一次世界奇景「藏王樹冰」，泡在藏王溫泉內、泉水洗去滑雪疲累、或者漫遊週邊邊吃邊玩，都是最在地的玩法。

撰文 & 圖片提供｜おもてなし山形株式会社

第一站：用摩托車馳騁藏王山

不一樣的玩法首推「用摩托車馳騁藏王山」，距離藏王溫泉街約 15 分鐘車程的西藏王高原「雪上摩托車學校」。可以在壯闊的大自然中，體驗雪上摩托車奔馳感。即使第一次嘗試的初學者，也有 90 分鐘的體驗課程！

報名單位：西藏王高原 雪上摩托車學校 (LOG HOUSE 三百坊)

聯絡網址：http://300bou.yamagata.jp/snowmobile/index.html

第二站：捏出自己專屬的平水燒

接下來來到了距離溫泉街約 30 分鐘車程的千歲山山腳下，一處為平清水燒的陶土體驗教室 七右衛門窯。在七右衛門窯可以簡單的嘗試捏陶，製作屬於你自己獨一無二的陶器。(備註：捏好的陶器還需經過窯燒過程，所以當天無法立刻把作品拿回家喔。)

報名單位：七右衛門窯

聯絡網址：http://www.sitiemon.com/

第三站：世界級景觀此生必遊藏王樹冰

山形市冬天最神秘的寶藏，就是要屬世界自然奇景「藏王樹冰」，這種遍布在藏王連峰海拔 1500m 以上的奇景，起因為來自西伯利亞西北季風遇上日本暖流，充滿水分的雪向藏王山上吹去，伴以持續穩定強風的吹附，讓雪水附著於藏王山上的針葉林，隨著針葉林的高矮胖瘦，形成了一尊尊如同冬天裡雪怪的樹冰。

從溫泉街搭乘纜車約 20 分鐘可抵達山頂。磅礡氣勢的樹冰群映入眼簾，讓人不得不被這大自然的鬼斧神工為之震撼。到了夜晚，映照著五顏六色燈光的樹冰，更像極雪怪了。滑雪場除了一般的滑雪道之外，也有穿梭於樹冰群的人氣滑雪道喔。

第四站：嚐一口難忘的山形蕎麥麵

說到山形，絕對不可錯過山形蕎麥麵。有著平原條件的肥沃土壤、加上源源不絕的清澈水流灌溉，山形非常適合蕎麥生長，當然好吃的蕎麥麵也就孕育而生，甚至老饕級的日本遊客還會特地開上好幾個小時的車前往山形，只為了一嚐山形蕎麥麵的滋味。

品嚐蕎麥麵，觀賞樹冰群，刺激的雪上摩托車，傳統工藝平清水燒陶，歡迎你也來趟難忘的山形之旅吧。

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

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