李慧芬：分段於3.60元及3.40元買入東英金融(01140-HK) 目標4.20元

上月恒指公佈了新的綜合指數成份股變動，不少備受矚目的公司都進入了，當中包括東英金融(01140-HK)。

東英金融是一家在香港主板上市的跨境、跨界、跨週期投資公司，投資組合涵蓋全球多個地區和行業的上市及非上市公司，具有極強的投融資和行業整合能力。港股中，雖然有不少上市公司以投資為主要業務，但公司現持有全球最大的QFII管理公司南方東英30%股權，除了可進行更有效和廣泛的資產配置外，重要的是南方東英未上市，同業市值全部超過100億元，最高者更超過200億元。若果未來上市，東英金融的潛在價值將被大大釋放。現價遠遠未能反映這個因素。

公司近年持續經營業務業績表現卓越，截至2017年9月30日止六個月中期業績，整體財務表現同比顯著提升，盈利達1.31億元，按年增長507%。全面收益總額達1.6億元，增長755%。港股交投暢旺，市場對資產配置服務需求大增，而東英金融在中短期投資戰略實施方面取得了非常良好的成績，以致期內持續實現顯著的盈利增長。

公司於2017年更引入了中國人保、招銀國際等戰略投資者，並被納入MSCI全球小型股指數之香港指數成分股，隨著進一步被納入深港通標的，日後將可獲得機構投資者更大的關注。

事實上，公司已訂下了長期發展戰略，押寶中國。據瞭解，東英金融已將2018作為公司的「戰略元年」，CEO張高波更提出了「押注中國」的觀點，即以長期核心持股(Core Holding)、中期PE/VC投資機會和短期套利的資本配置方式打造「上市公司群+PE」的投資組合。這可說是長期持貨與短炒機動靈活配合的投資戰略，而與同業相比，公司的核心優勢更在於良好的執行能力。

在中國人保、招銀國際等強大戰略投資者支持下，公司除獲得雄厚資金支援，有助公司產融結合、跨境投資業務的進一步發展外，未來潛在的合作機遇更可視為重量級催化劑。

東英金融(01140.HK)股價由2月初開始起步上升，至昨天高見4元，短線有回吐壓力，但筆者相信在大量南下資金支持下，後市將可突破4元阻力，建議投資者分段於3.60元及3.40元買入東英金融，獲利目標4.20元。

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