創控明起競拍 預計5/21掛牌上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-05 16:51

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AMC 奈米監控設備廠創控 (6909-TW) 預計 5 月 21 日正式掛牌上市，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 6,079 張，其中 4,135 張採競價拍賣，將從明 (6) 日起展開競價拍賣投標，競拍底價為 25 元。

創控競拍每標單最低為 1 張，投標數量以 1 張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 516 張 (仟股)，並於 5 月 12 日開標，5 月 9 日起展開公開申購，暫定承銷價為每股 32 元。

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創控目前資本額 6.11 億元，為台灣唯一精密氣體監測設備研發製造商，創控專注於生產製造 AMC(氣態分子汙染物) 及 VOCs(揮發性有機氣體) 監測分析設備，以自有品牌 MiTAP 系列產品行銷全球，產品廣泛應用於半導體產業及環境大氣監測等領域。

創控目前營收中，半導體製程控管約占 8 成、環境空氣監測約 2 成，2024 年營收 4.96 億元、營業利益 7,874 萬元、稅後淨利 9,332 萬元，分別成長 22%、38% 與 0.21%，營收與本業獲利表現雙雙創下歷年新高，每股稅後盈餘 1.55 元。

創控產品涵蓋微型採樣、分離模組及感測陣列等獨家專利核心技術，提供客戶完整的 AMC 監測解決方案，應用於半導體潔淨無塵室、濾網效率和製程溢散等氣體微汙染監測，隨著製程微縮，AMC 監測應用從廠務環境端往設備及微環境拓展。

創控也持續針對客戶需求開發具有價值的解決方案，去年下半年推出 FMS 2000，針對晶圓傳送盒 (FOUP) 內部微環境常見汙染物進行即時監測，進軍半導體微環境監控，新產品與新客戶訂單的效益帶動下，今年第一季營收 1.30 億元，較去年同期大增 135.97%，創下歷年同期新高，稅後淨利較去年同期轉盈至 1,548 萬元，每股稅後盈餘 0.26 元，更是公司創立以來首度於淡季繳出獲利的佳績。

全球半導體先進製程積極擴產，創控在廠務環境端的 AMC 監測解決方案將隨半導體廠的資本支出成長，加上後續設備維護、核心模組耗材替換需求，以及客戶新增在設備及微環境 AMC 監測解決方案需求，創控將可保持優於產業成長幅度的量能，未來將持續開創更接近晶圓的微環境 AMC 監測解決方案，維持公司在半導體 AMC 監測的領先地位。