華為電動車夥伴賽力斯遞交港股IPO申請 問界M9助攻營收轉強

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 18:00

‌



據報導，賽力斯亦發布 2025 年第一季財報。儘管營收年減 27.91%，僅達 191.47 億元人民幣，整體銷量亦下滑 42.47% 至 5.46 萬輛，但憑藉高階車型「問界 M9」強勢帶動，拉高賽力斯的毛利率，仍然實現了高獲利。

‌



七成 IPO 資金投入研發，技術轉型升級為重點

根據招股書，此次賽力斯擬將 IPO 募資淨額 70% 用於研發投入，20% 用於多元化新行銷通路投入、海外銷售及充電網路服務以提升全球品牌知名度，10% 用作營運資金及一般公司用途。

技術轉型是賽力斯近年的重點。2024 年其研發支出達 70.53 億元，年增近六成，研發團隊人數達 6201 人，占員工總數約三分之一。在此推動下，2024 年賽力斯專利授權年增 57%，其中發明專利成長 262%，軟體著作權成長 726%。

據介紹，賽力斯推出了魔術方塊技術平台，相容於多種動力，支援增程、純電、超混三種動力形式的無縫切換，使同一生產線可彈性生產不同動力車型，研發效率提升 30%，成本下降 19%。

與華為深度合作鞏固智能駕駛領先地位

自 2021 年起，賽力斯就與華為深度合作，共同打造問界系列。2025 年初，賽力斯更斥資 115 億元收購華為旗下引望智能 10% 股權，進一步鞏固雙方在智慧駕駛（ADS 3.0）與鴻蒙座艙領域的合作。截至目前，該系統已獲超過 42.7 萬名用戶採用。

2024 年，問界 M9 交付達 15 萬輛，連續 12 個月蟬聯 50 萬元級豪華車銷冠，打破海外品牌壟斷。問界 M7 也成為 30 萬元級市場最暢銷的自主品牌車型，年銷量達 20 萬輛。

2025 年 4 月推出的新款問界 M8，定價 35.98 萬至 44.98 萬元，對標理想 L9 與歐系豪華車，更是於 24 小時大定突破 3 萬輛。

然而，2025 年首季問界銷量走弱，1 至 3 月僅售出約 5.45 萬輛，年減幅逾三成。負債總額升至 824.58 億元，資產負債率達 87.38%，雖現金流尚穩，償債壓力仍不可忽視。

出口超過 50 萬輛，搶進全球高階電動車市場

儘管面臨壓力，賽力斯已成功將產品出口至全球 70 多個國家與地區，包括德國、英國、瑞士等高階市場，累計出口超過 50 萬輛，展現其全球競爭力。