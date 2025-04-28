〈焦點股〉永鴻生技上市首日大漲3成 抽中一張可望入袋近萬元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 10:44

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永鴻生技 (6936-TW) 今 (28) 日以承銷價 28.01 元掛牌上市，早盤以 35 元跳空開高，大漲 3 成，上演蜜月行情，且若以盤中最高價 36.7 元計算，投資人抽中一張可望賺進 8690 元。

永鴻生技今日正式轉上市，成為台灣首家掛牌的專業動物藥廠，掛牌承銷價 28.01 元，競拍超額認購達 4.64 倍，另公開申購率僅為 1.26%。

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永鴻生技早盤以 35 元跳空開高，盤中最高漲至 36.7 元，漲幅約 3 成，截至 10 點 10 分，股價暫報 36.25 元，漲幅約 29.46%，成交量則超過 1000 張。

永鴻生技主要從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品，擁有超過 300 張國內動物產品許可證，產品分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。

永鴻生技聚焦全球動物保健市場，並進攻國內寵物市場，透過兩大方向力拚持續成長，法人看好永鴻今年營收及獲利成長兩位數百分比。

全球動物市場保健方面，全球人口成長及對安全、高品質肉類消費需求增加，全球肉品、水產品消耗量上升，同時北美及歐洲等先進國家對肉品品質的要求及監管，帶動肉製品標準化，提高各種動物藥品、飼料添加劑的需求。而永鴻生技擁有東南亞、日本、中南美及俄羅斯等地的外銷許可證，近年積極布局海外市場，外銷營收占比達 17.33%。