李慧芬：分段於71元及68元買入比亞迪(01211-HK) 目標78元

財政司司長陳茂波在上星期發表的2018至19財政年度財政預算案表示，考慮到電動車的技術發展、市場環境、道路交通狀況和持份者的意見後，政府決定繼續全數豁免電動商用車、電單車和機動三輪車的首次登記稅至2021年3月31日。

至於電動私家車，他稱政府一方面要控制私家車的整體數目，以免造成交通擠塞及令路邊空氣污染惡化，但同時亦希望鼓勵車主在購買私家車時盡量選擇電動車，故此政府除了會繼續提供上限為9.75萬元的首次登記稅寬減外，亦會由即日起推出新增的「一換一」計劃。合資格的現有車主購買新電動私家車並銷毀其合條件舊私家車，將可獲較高的首次登記稅寬減額，上限為25萬元。有關寬減安排會維持至2021年3月底。

另一方面，據《北京市推廣應用新能源汽車管理辦法》表示，北京市鼓勵購買和使用新能源汽車，並按照規定逐步擴大新能源汽車配備比例，並通過完善充電設施等措施，為單位職工購買使用新能源汽車提供便利。同時按照要求，結合城市建設發展規劃和配電網規劃，遵循「政府引導，市場運作」的原則，推進新能源汽車充電站的建設、運營和管理。

以上消息對比亞迪(01211-HK)有利，令其股價今天逆市上升。

此前比亞迪公布2017年止年度業績，按中國會計準則，營業總收入1,058.94億人民幣(下同)，按年增加2.3%。錄得純利40.57億元，倒退19.7%。

業績令集團股價出現回吐，但展望今年，比亞迪旗下唐、元、清及宋的新型號汽車將分別於今年第二至第四季推出，料將會成為公司2018年目標新能源汽車銷量按年升76%至20萬輛。加上比亞迪今年開局理想，1月銷量按年升48%至4.23萬輛，當中新能源車銷量按年更跳升1,092%。

建議投資者分段於71元及68元買入比亞迪，獲利目標78元。

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