美國宣布對台軍售 北京怒：連提四個「嚴重」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-28 08:00

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據新加坡《聯合早報》上周六（26 日）報導，美國五角大廈宣布批准價值 20 億美元的對台軍售案，包括地對空飛彈系統和雷達系統。

美國國防部國防安全合作局上周五宣布，這項軍售案包括價值 11.6 億美元的飛彈系統和價值約 8.28 億美元的雷達系統，飛彈系統的主要承包商是雷神公司。這是拜登政府任內第 17 次對台軍售。

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我國防部上周六指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合能力，經烏克蘭戰爭實戰驗證，有助提升國軍整體防空作戰效能。

我國防部說，另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與我現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

一位不願透露姓名的美國政府消息人士說，對台灣來說，NASAMS 是一種新武器，目前在太平洋範圍內，只有澳洲和印尼使用這種武器。