【袁志峰專欄】美國大選臨近，港股維持震盪

袁志峰 2024-10-28 04:50

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1) 股市前景

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上周五港股上揚，成交平穩。全星期計，日均成交額環比減 27% 至 1739 億元；港股通南向交易淨買入 365 億元；恒指及恒生科指跌 1.0% 及 1.4%；信義光能 (968)、吉利汽車(175) 及理想汽車 (2015) 升逾 31%、19% 及 12%，為升幅最大藍籌。百度 (9888)、中生製藥(1177) 及舜宇光學 (2382) 皆跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指升 1.2% 及 2.5%。標指跌 1.0%，納指升 0.2%；紐約期油升 3.9%；美元指數升 0.7%，人民幣兌美元跌 0.3%；美國 10 年期債息由 4.07 厘升至 4.23 厘。

筆者看好港股後市表現，預期中央宏觀政策落實後有利經濟及股市復甦。恒指近 20000 點屬長線投資者的買入機會。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 32 點，已是全日低位，隨後震盪走高，午後最多曾漲 295 點，尾市回軟，收報 20590 點，升 100 點或 0.5%。成交額按日減 2% 至 1613 億元。9 月份日均成交額 1692 億元。全星期計，恒指跌 1.0%，恒生科指跌 1.4%。

港股通南向資金轉淨買入約 92 億元，盈富基金 (2800)、阿里(9988) 及小米 (1810) 錄得 21.9、11.7 及 9.5 億元淨買入，美團 (3690)、中國移動(941) 及中海油 (883) 錄得 5.3、3.8 及 2.1 億元淨賣出。10 月以來累積淨買入 729 億元，9 月淨買入 423 億元。

恒指升 0.5%，成份股 50 升 28 跌 4 持平。信義光能 (968) 漲 17%， 為升幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 及藥明康德 (2389) 升逾 8% 及 7%。藥明生物 (2269)、信義玻璃(868) 及理想汽車 (2015) 升逾 5%。新世界發展 (17) 升近 4%。翰森製藥 (3692)、蒙牛乳業(2319)、李寧(2331)、金沙中國(1928)、比亞迪(1211) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。中國宏橋 (1378) 及國聯通 (762) 跌逾 4% 及 2%， 為跌幅最大藍籌。中國神華 (1088) 及中國海外發展 (688) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.2%，收報 4538 點，成份股 23 升 7 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、京東(9618) 及快手 (1024) 升逾 1%，小米 (1810) 升逾 2%，美團 (3690) 跌逾 1%。理想汽車 (2015) 及京東健康 (6618) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 升逾 4%。華虹半導體 (1347)、眾安在線(6060) 及金山軟件 (3888) 升逾 3%。阿里健康 (241)、聯想(992) 及閲文集團 (772) 升逾 2%。小鵬汽車 (9868) 及東方甄選 (1797) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，光伏、線上醫療、建材、航空股跑赢大市，漲幅居前。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 漲 17% 及 20%。中國建材 (3323) 及海螺水泥 (914) 升逾 4% 及 3%。中國 3 大航空股漲 2%-3%。

鋁製品、電訊、電力、煤炭及黄金股逆市下跌。中國鋁業 (2600) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 7% 及 4%。中國聯通 (762) 及中國電信 (728) 跌逾 2% 及 1%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌逾 1%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 跌逾 1%。招金礦業 (1818) 及山東黄金 (1787) 跌逾 1%。

周五上証指數平開，隨後輾轉做好，午後最多曾漲 1.2%，尾市回軟，收報 3299.70 點，升 0.6%。深証成指升 1.7%。科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 17700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 2500 億元，9 月份日均成交額約 7900 億元。全星期計，上証指數升 1.2%，深証成指升 2.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

全國人大常委會第十二次會議於 11 月 4 日至 8 日在北京舉行，屆時將審議國務院關於金融工作情況的報告。分析預計，會議或披露新增地方政府債務限額的規模。(信報)

國家統計局公布，1 至 9 月全國規模以上工業企業利潤下降 3.5%，至 5.228 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，單計 9 月份，規模以上工業企業利潤按年下降 27.1%，因受去年同基數等因素影響。首 9 月，實現營業收入 99.2 萬億元，增 2.1%。(信報)

4) 個股訊息

中國神華 (1088) 公布，截至今年 9 月底止，9 個月盈利 505.69 億元(人民幣．下同)，按年下跌 3.7%。期內，收入 2538.99 億元，上升 0.6%。第三季盈利 177.98 億元，按年增長 13.8%。(信報)

中海外 (688) 公布，截至 9 月底止第三季，經營溢利 21.3 億元（人民幣．下同），按年下跌 39.7%；收入 226.5 億元，減少 19.8%。今年首三季，經營溢利 181.8 億元，按年下挫 19.6%；收入 1095.8 億元，跌 6.7%。(信報)

中國建築國際 (3311) 公布，截至 9 月底止 9 個月，經營溢利及應佔合營企業盈利合共 130.36 億元，按年上升 12.8%。期內，集團營業額 892.91 億元，按年上升 12.3%。(信報)

協鑫科技 (3800) 盈利預警，預告截至 9 月 30 日止 9 個月將錄虧損 29.71 億元(人民幣 ‧ 下同)，去年同期盈利 25.1 億元，其中第三季將錄虧損 14.92 億元，第二季虧損 15.12 億元，主要原因是有關期間多晶硅與硅片產品的平均市場售價大幅下降。(信報)