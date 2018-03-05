【安聯投信】避險性債券反彈 信用債全數吸金

新任聯準會主席鮑威爾提及今年可能升息 4 次，使市場通膨預期增溫。但隨後川普宣布美國將對進口鋼和鋁課徵高額關稅，使風險偏好急轉直下，多數債券上漲，避險性債券表現相對強勢。根據美銀美林引述 EPFR 截至 2 月 28 日，投資級債連兩周獲資金淨流入，上週吸金 16.3 億美元；新興市場債同樣連兩周吸金，上周淨流入 19.5 億美元；高收益債自流出轉為流入，上周小幅吸金 0.6 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美聯準會新任主席鮑威爾首次出席參議院聽證會時表示，美國經濟尚未過熱，且尚無證據顯示薪資明顯上升，市場鴿派解讀為無須加快升息，美國 10 年期國庫券殖利率單周大幅回落 11 個基本點至 2.81%。

歐洲部分，根據歐洲央行 (ECB) 公布 1 月的貨幣政策會議紀錄顯示，即使決策官員對通膨終將回升至目標的信心正在增強，但暗示目前政策正常化仍為時過早，化解市場先前對 ECB 將提早結束寬鬆的擔憂，德國 10 年期公債殖利率單周下滑 6 個基本點至 0.64%。

許家豪表示，隨著景氣回升，部分國家通膨也隨之上揚，貨幣政策將趨於緊縮或正常化，使得今年流動性變化成為市場關注的焦點。

在投資級債部分，許家豪表示，上周全球投資級公司債上漲 0.37%，其中美國投資級債上漲 0.44%；歐洲投資級債則上揚 0.18%。在利差部分，美國利差擴大 6 個基本點，歐洲利差則擴大 4 個基本點。農曆年間美國公債殖利率曾觸及 2.95% 高位，使投資級債一度轉為資金淨流出，但隨著歐美央行重申其漸進式政策正常化與對通膨溫和回升的看法，利率風險明顯降溫，再度吸引資金回流。目前資金仍偏好中長期券種，短債則在上週出現些微淨流出。

高收益債部分，許家豪表示，原油價格受到供給增加所影響出現回落，連帶使全球高收益債利差放寬 8 點至 347 點，但受到美國公債殖利率走低所影響，高收益債整周報酬仍以正坐收，單周上漲 0.08%。美高收上漲 0.04%，歐高收則上漲 0.11%。

許家豪表示，根據高盛統計，高收益債今年以來的報酬若扣除 2002 與 2008 年的衰退期間，是 1997 年以來第二差的水準，主要是受到短期間公債利率大幅震盪所影響。但高盛仍看好高收益債長期的表現，認為高收益債的利差以及相對於公債的超額報酬，能夠讓總報酬隨著時間回溫。

在新興市場債部分，許家豪表示，受到風險性資產震盪以及油價走低所影響，新興市場債利差整周放寬 8 個基準點，但由於美國公債殖利率走低，新興市場債整體仍收漲，單周上漲 0.19%。在債種方面，美元計價主權債單周利差放寬 9 個基準點，上漲 0.17%；美元計價公司債則上漲 0.23%，利差放寬 7 個基準點。

許家豪表示，高盛認為，新興市場債在受到資金湧入推升價格後，國家的篩選變得相對重要，並看好價值面相對合理，總體經濟風險降溫，包含通膨緩和與 GDP 走強的阿根廷。在相對看空的國家部分，高盛認為，中東國家不僅價格偏貴，整體的循環週期離尾聲也較近，因此建議投資人減碼中東國家債券。

展望後市，許家豪表示，利率走升的確會為債券帶來利率風險，但信用債相對較高的配息往往能彌補利率端造成的損失。此外，升息往往伴隨經濟增溫，對信用債來說提供利差收斂的機會。他表示，經濟轉佳有利企業體質改善，加上信用債收益率較高，利率風險緩衝空間較大，信用債中長期表現相對較佳，後續將回補具利差優勢的高收益債，並適當加碼反應景氣回升的可轉債與新興市場當地貨幣債券。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

