貿易戰山雨欲來，怎麼辦？

據《CNBC》報導，川普周末在 Twitter 發文，表示歐盟對美國企業的關稅和限制已經頗多，如果歐盟考慮再增加限制，美國就會對傾銷到國內的歐洲汽車加稅。他還強調，兩方在汽車業存在「巨大貿易失衡」。 新聞來源: 鉅亨網 2018-3-5

上週美國表示將對分別對鋼鐵及鋁課徵 25% 及 10% 的關稅後，歐盟隨即表示考慮課徵防禦性關稅，其他鋼鐵及鋁出口國也可能採取相關報復性措施，並於世界貿易組織提起仲裁，全球貿易戰一觸即發。鉅亨基金交易平台認為全球貿易對全球經濟影響巨大，若貿易戰開啟，全球股市恐面臨巨大下跌風險。

1. 美國威嚇意味大於實質影響

2017 年美國進口金額近 2.9 兆美元，而鋼鐵及鋁的進口金額只有 556 億美元，約占整體進口金額的 1.9%。鉅亨基金交易平台認為美國提出對於鋼鐵及鋁的關稅，是項莊舞劍，志在沛公，進口金額及營業額都微不足道的鋼鐵廠（標普 500 中鋼鐵類股近 12 個月營收為 202.5 億美元，整體標普 500 營收為 11.5 兆美元），並非川普政府重點。透過此舉中國、墨西哥及德國等國家施壓，逼迫其減少巨額的貿易盈餘，才是川普政府的目的。

2. 全球經濟與貿易息息相關

全球經濟與貿易走勢相似

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

二次世界大戰後，隨著世界銀行、國際貨幣基金及世界貿易組織的相繼建立，全球貿易成為全球經濟成長的重要引擎。從上圖可看出，全球貿易領先指數與衡量全球經濟成長的全球經濟指數走勢相仿，當全球貿易活絡時，全球景氣往往也處於擴張期。如今全球貿易領先指數已經連續三個月走低，若歐洲及其他國家也對美國課徵報復性關稅，全球貿易恐繼續下滑，並不利復甦中的全球經濟。

3. 貿易戰若開啟，不利全球股市

2002 年美國調漲鋼稅，股市成重災區

資料來源：Bloomberg，分別採標普 500、MSCI 世界、MSCI 新興市場、美銀美林全球高收益債券、美銀美林新興市場主權債券、美銀美林美國公債、美銀美林全球投資級債券指數及黃金價格，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2002 年 3 月時，布希政府也曾對進口鋼材課徵 30% 的關稅，歐盟隨即向世界貿易組織仲裁委員會提起訴訟，並於 6 月對美國部份商品課徵 100% 的報復關稅，隔年 3 月世界貿易組織宣佈美國敗訴，美國於 12 月取消鋼材的進口稅。2002 年美國宣佈關稅調漲後，美股半年及一年後分別下跌 17.2% 及 24%，新興市場股市也下跌 13.7% 及 21.8%；而避險資產的美國公債及黃金則表現優異，關稅調整期間分別上漲 11.2% 及 34.3%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

風險升溫，小幅佈局黃金基金

本週美國將宣佈關稅細項，歐洲及中國將如何回應，及川普政府後續有無更多貿易制裁措施，將影響全球經濟及投資人情緒，建議投資人略微減少風險性資產配置，並將黃金基金納入資產配置中，以對付接下來的潛在波動。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 天達環球黃金基金 C 收益股份

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