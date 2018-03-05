全球表現最佳宏觀類對沖基金 2月股市波動慘賠16%

頂尖宏觀基金 PruLev Global Macro Fund 去年獲利成長 53%，為管理資金超過 1 億美元的宏觀基金中表現最佳的，但 2 月由於股市的劇烈波動，以及聯準會表示可能加速升息影響下，投資損失 16%。

PruLev 在信中表示：「儘管基金正在為了市場不可避免的修正，進行風險調整，但在 2 月初，市場被無法預期的程式交易所影響，這點是出乎意料的，由於基金根據經濟基本面進行投資，因此在這種情況下受到了負面影響。」

其他對沖基金在市場動盪時也遭受損失，根據彭博社數據，在綠光資本 (Greenlight Capital) 由 David Einhorn 所管理的對沖資金在 2 月份下跌 6.2％，今年以來的跌幅為 12.3％。

曼氏集團 (Man Group Plc) 的執行長官 Luke Ellis 則表示，最近的市場走勢已經影響部分地區的業績，尤其是動量策略交易部分。

在過去的兩年中，PruLev 與對手競爭中表現突出，根據對沖基金資料庫 Eurekahedge 的數據，投資於宏觀經濟發展的基金在 2016 年增長 3％，去年增長 3.6％，而 PruLev 分別上漲了 34％和 52％。

PruLev 基金的股票組合上個月下了 17％，固定收益成長 1.4％，商品和貨幣部份幾乎沒有變化。