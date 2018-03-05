1月工業生產指數115.98連續9個月正成長

經濟部統計處今（5）日公布工業生產指數，2018 年 1 月工業生產指數 115.98，年增 10.86%，不僅創歷年單月新高紀錄，也是連續 9 個月正成長，製造業生產指數 117.45，也創歷年單月新高，連續第 21 個月正成長。

2018 年 1 月工業生產指數 115.98，創歷年單月新高，其中製造業增加 2.03%，若與去年同月比較，工業生產增加 10.86%，其中製造業增加 10.84%，礦業及土石採取業增加 0.38%，電力及燃氣供應業增加 14.92%，用水供應業增加 1.96%，建築工程業增加 9.34%。

製造業部分，1 月份製造業生產指數 117.45，也創歷年單月新高的紀錄，延續去年的成長態勢，加上去年同期適逢農曆春節，比較基數較低，使年增率達 10.84%，是 2016 年 5 月以來連續第 21 個月正成長。

展望未來，統計處表示，全球經濟穩步擴張，國外需求將持續成長，加上台灣半導體產業可望在高效能運算、車用電子及物聯網等新興科技應用帶動下，生產續增；此外，機械設備業也隨自動化需求強勁，將續呈榮景，且國內部分烯烴廠和鋼鐵廠高爐歲修結束，將進一步推升化學材料業及基本金屬業生產動能。

不過，統計處也提到，2 月份適逢農曆春節工作日數減少，整體製造業生產將較 1 月份減少，3 月份可望回升，預期第 1 季製造業生產將延續 2016 年第 2 季以來的成長走勢。

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