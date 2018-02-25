紙漿原料來源穩定 經濟部持續監視衛生紙價格

近日最熱的民生議題就是家用衛生紙要漲價的訊息，消息一出後，造成民眾採買、搶購、囤貨的熱潮，經濟部工業局 25 日表示，經聯繫 3 大衛生紙廠商後都指出目前紙漿原料來源穩定，工業局將積極持續監視相關重要物資價格，以求供需穩定。

衛生紙的主要原料紙漿是由 70% 短纖與 30% 長纖所組成，原料成本約占總成本 48%，而國內紙漿料源幾乎全由國外進口，因此相關售價與國際紙漿價格高度連結。

衛生紙包括廁用紙是用過即丟的一次性產品，以國外為例，日本廁用紙 65% 用再生紙，歐美也有 50% 以上，目前台灣僅 5%，因此國人可以改變對「再生衛生紙」看法，況且國內再生衛生紙也有很多廠商可生產供應。

工業局表示，聯繫國內 3 大廠金百利（舒潔、可麗舒、可利雅）、永豐餘（五月花、柔情、得意），以及正隆（春風、情人、雪柔）後，業者都表示目前紙漿原料來源穩定，且產量供應正常，並無短缺的情事。

對於業者在衛生紙產品售價反映原物料價格，工業局指出，政府將積極持續監視相關重要物資價格，以求供需穩定，若是發現市場價格異常變動或業者涉有聯合漲價違反公平交易法的行為，將移由行政院公平交易委員會進行查處。

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