笑稱願與金正恩見面 川普：對方將面臨「和瘋子打交道」的風險

美國總統川普日前出席一年一度的「烤架俱樂部晚宴」(Gridiron Club Dinner)，並於席間大開玩笑；他笑稱，願與北韓領導人金正恩會面，「就與瘋子打交道的風險而言，這是他 (金正恩) 的問題，不是我的。」

「烤架俱樂部晚宴」是記者與政治人物的年度聚會，雙方通常會在此一場合互相嘲弄，氣氛輕鬆，去年川普並未出席，今年是他首度參加。

根據 CNBC 報導，川普笑稱，他願與金正恩會面，而對方將面臨「和瘋子打交道」的風險。

過去 1 週，白宮並不平靜，聯絡室主任 Hope Hicks 請辭，川普女婿、白宮高級顧問庫許納 (Jared Kushner)，因涉及財務違規行為，遭到調查，其安全許可等級，也被調降。

而上述事件，也成了川普搞笑的素材，「我想為遲到一事道歉，你知道，因為 Jared 無法通過安檢。」

川普說，「我喜歡人事變動，我喜歡混亂，棒透了。」至於誰會是下一個離開白宮的人，川普笑稱，可能是第一夫人梅蘭妮亞 (Melania)。

川普戲稱，福斯新聞網 (Fox News) 是「第 4 個政府部門」；也消遣不斷爆料的前白宮首席策士巴農(Steve Bannon)，稱他洩露消息的程度，「漏得比鐵達尼號還兇」。