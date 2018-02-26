電價漲不漲？經濟部3月下旬決定每次調幅最多3%

農曆春節過後，不少民生用品漲價，許多民眾關心電價是否也要跟著調漲。經濟部能源局指出，2018 年上半年電價費率審議已在 22 日召開第一次會議，規畫於 3 月中下旬召開正式會議審定，如需調整電價每次調幅以 3% 為上限，不會讓電價波動太大。

經濟部依去年修正公布的電業法第 49 條規定，研擬「公用售電業電價費率計算公式」，並於去年 11 月 6 日完成公告，且為了確保電價能反映合理成本，同時避免電價大幅波動影響民生經濟，電價公式已明定每半年進行電價費率檢討。

2018 年上半年電價費率審議已於 2 月 22 日召開第一次場次工作會議展開，並規畫在 3 月中下旬召開正式會議審定。能源局表示，電價是否調整，會依 2017 年訂定的電價公式，若需調整電價每次調幅也以 3% 為上限，加上有電價穩定基金，適時作為穩定電價機制，電價不會波動太大。

能源局指出，電價公式的組成事由電業各類經營因子 (含利潤) 除以售電度數，電業各類經營因子包含燃料成本、維護費、折舊、利息等，影響的因子眾多且複雜，加以國際燃料價格變動頻繁及採購時間落差等因素，目前尚需電價審議會進一步檢視。

此外，能源局也強調，因電價是影響民生物價的重要因素，電業法在去年修法時，就考量減緩電價短期大幅波動對民生經濟的衝擊，設置電價穩定基金用以平穩電價，累計 2015 年及 2016 年台電公司超收利潤應納入電價穩定基金的金額約為 828 億元。

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