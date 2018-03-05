川普威脅對歐洲汽車加稅 德國預計受影響最大

美國總統川普要課鋼鋁關稅，引來歐盟反彈。對此，川普強勢回應，如果歐盟反制，他將不惜升級貿易戰，對歐洲汽車加重關稅。

據《CNBC》報導，川普周末在 Twitter 發文，表示歐盟對美國企業的關稅和限制已經頗多，如果歐盟考慮再增加限制，美國就會對傾銷到國內的歐洲汽車加稅。他還強調，兩方在汽車業存在「巨大貿易失衡」。

美國是歐盟汽車最大的海外市場，根據歐洲汽車製造商協會數據，2016 年，歐盟出口了超過 600 萬輛汽車，其中 100 萬輛以上出口至美國。其中，福斯 (Volkswagen) 與 BMW 是兩大最受歡迎的品牌，德國也將是受影響最大的國家。

德國汽車工業協會表示，德國車在美國汽車市場佔有率僅為 7.9%，而且德國汽車製造商去年還在美國生產了 80.3 萬輛車。

川普周末還抨擊了過去的貿易政策，認為全球領導人多年以來都以此占盡美國便宜，造成多達 8000 億美元的貿易逆差。他說，「我們的工作和財富多年以來，都送給了占我們便宜的國家。他們嘲笑我們領導人的愚蠢，不能再這樣了！」

德國總理梅克爾 3 日表示，德國政府將與法國共同推出一套聯合企業稅制，應對川普新的關稅做法。

美國目前對歐洲組裝的汽車徵收 2.5% 關稅，對歐洲製造的輕型貨車和皮卡車則為 25%；而歐洲對美國汽車徵收的關稅為 10%。