川普恐掀貿易戰 分析師：這對美股來說只是「短痛」

美國總統川普主張對進口鋼鐵、鋁材課重稅，市場憂心，此舉恐引發貿易戰，衝擊股市；資產管理公司 Raymond James 分析師 Jeffrey Saut 認為，對貿易戰的擔憂，將為美股帶來「短痛」；但長期來看，基本面仍屬穩健。

川普日前宣布，美國將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅；投資人擔心，川普此舉將引發貿易戰，週五美股盤中一度大跌，終場道瓊收跌 0.29%，標普 500、那斯達克指數，則逆勢收漲；不過，三大指數週線皆下跌。

根據 CNBC 報導，Saut 表示，川普的行徑，恐激怒國際社會，並對美股造成衝擊，投資人應先「袖手旁觀」，直到情勢明朗，再下判斷。

Saut 指出，要花點時間，才能釐清局勢，至於各國將對美國採取什麼樣的反制措施，在未來數週內，就能看見。

川普祭出「鋼鋁重稅」，確實讓 Saut 感到驚訝，但他的「牛市觀點」，並未因此動搖。

Saut 強調，市場短期內會出現許多「噪音」，但強勁的經濟成長與企業獲利，為美股基本面，提供有力支撐，長期來看，仍屬穩健。

川普的決定，招來不少批評。《華爾街日報》稱，這是川普上任以來，最大的政策錯誤，恐使美國成為「高價鋼鋁之國」；BBC 也指出，若貿易戰爆發，可能會讓許多產業的未來，陷入僵局。

然而，川普卻認為，貿易戰是「好事」，美國可輕鬆獲勝。