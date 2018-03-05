〈川普鋼鐵貿易戰〉政策中見2項意外措施 後續影響不容小覷

美國川普政府日前表示，將在本周正式公告調高進口鋼鐵和鋁的關稅，較令人意外的是，川普政府選擇這些措施中最具有爭議性的做法「無差別」調高關稅，且援引過時的第 232 節法律；也就是說，即便是戰略夥伴如加拿大、日本和歐盟都無法豁免。元大寶華綜合經濟研究院認為，此事件後續對美國消費與投資者信心影響不容小覷。

原先市場普遍認為，由於川普政府內有 Gary Cohn 在內多個有國際經驗的經濟高管，其所推出的政策應該不會太偏激，比較可能的作法應是針對一些包含中國在內有傾銷嫌疑，且本來就屬於戰略對手國的產業進行「特定」的制裁與限制，因此，無差別的調高關稅令市場跌破眼鏡。

元大寶華指出，若川普政府「無差別」關稅調高，將可能引發「小型」的貿易戰，事實上，市場擔心的並非在鋼鐵和鋁的進口對經濟影響很大，最主要是因川普政府援引了一條「過時」的法律，也就是在冷戰時期通過的第 232 節，這條法律允許美國以國家安全為由徵收關稅。

由於這條法律是在近代不斷修改的國際貿易秩序前就建立，援引這條法律等同於完全不尊重當前世界貿易的規則，也等於一手摧毀當前以美國為中心的打造的國際貿易秩序、以及以美元為中心的國際貿易體系。

也就是說，一旦這種以美國為中心的國際秩序被打破，美元作為主要準備貨幣的根基就會受到侵蝕，若這場貿易戰如果進一步升級，對已經相當弱勢的美元匯率走勢，將會帶來更重的一擊。

至於後續要如何觀察？元大寶華認為，市場並不擔心發生「小型」貿易戰，擔心的是貿易戰的升級，而貿易戰是否會升級的關鍵，在於川普政府如何回應歐盟、中國、日本和加拿大等國符合「比例原則」的報復。

目前雖然各國對於美國的作為都在立場上相當堅定，但做法上卻相當克制。以中國為例，中國從美國進口的高粱展開反傾銷和反補貼的調查，而歐盟的做法也符合比例原則，其報復的手段主要是針對價值 35 億美元的進口進行 25% 的進口關稅，且相當具有針對性，目標鎖定 Levi’s、哈雷機車和波本威士忌等知名美國品牌。

若事件可停在這種總規模不到「百億美元」的小型貿易戰，讓各方都能夠對各自國民與選民作出交代，元大寶華認為這場貿易戰還不至於到形成系統性風險的地步。

問題在於當歐盟、中國、加拿大等國做出反制措施後，美國的回應為何？川普目前表面上的態度是─「樂意」打這場貿易戰，若川普政府在其他國家做出反制措施後，只是以「反報復」為理由升級貿易保護措施，就真的需要擔心。