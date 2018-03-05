義大利恐現僵局國會 瑞銀：恐衝擊銀行業

義大利 3 月 4 日舉行全國大選。根據 4 日當天的出口民調，義大利前總理貝盧斯科尼領導的右翼聯盟預料將在義大利議會選舉中拿下最高票，但可能無法取得議會絕對多數議席。

同時，執政民主黨高層指出，若出口民調結果證實無誤，民主黨將遭挫敗，成為在野黨。而由於沒有任何政黨能夠贏得多數，義大利將出現「僵局國會」。

中新網 5 日綜合報導，出口民調顯示，貝魯斯科尼的陣營得票率可能在 31-41% 之間。這個陣營包括義大利前進黨奪得 14.2%、疑歐派的聯盟黨獲 15.9%，再加上義大利兄弟黨，很可能贏得 225 至 265 席，但未達執政所需絕對多數的 316 席。反體制的五星運動 (Five Star) 則拿下約 31.8% 票數，躍居最大單一政黨。中間偏左的執政黨民主黨獲得 21% 的選票，位居第 3。

義大利議會眾議院民主黨團領袖羅薩托說：「如果結果真的就是這樣，對我們而言，這是一場挫敗，我們將變成在野黨。」

此次選戰主打移民和經濟議題。自 2013 年以來，超過 60 萬的移民渡過地中海來到義大利。大量新移民讓許多義大利人不滿，包括主流政黨的政治人物都採強硬措辭。選戰期間，極右派支持者和反法西斯的示威抗議者有多起暴力衝突。

緩慢的經濟復甦也讓義大利民眾感到不耐。義國國內毛產毛額僅維持 5.7%，低於金融危機前的水準。2016 年時，約 1800 萬人在貧窮線邊緣掙扎，失業率為 11%。

這次大選還可能出現 2 種結果：1、由五星運動黨組成疑歐派政府；2、組閣失敗導致須再次選舉。瑞銀分析師表示，這 2 種結果將會衝擊義國體質孱弱的銀行業，因為這 2 種結果都可能推升公債殖利率，提高籌資成本。義國銀行業近幾個月已持續減少不良貸款，但其不良貸款仍占歐盟整體的近 25%。

目前，義大利議會選舉投票已經結束。據義大利內政部統計，此次選舉的投票率為 71.48%，低於 213 年大選的 75%。由於此次選舉在新的複雜選舉法令下舉行，最終結果可能要到當地時間 5 日晚間才會明朗。

81 歲的貝盧斯科尼在此次選舉中重回到政治前線，但由於他在 2013 年因稅務欺詐而被定罪，不能擔任公職，所以他推舉歐洲議會議長塔亞尼出任總理。

由 31 歲的路易吉 • 迪 • 邁耶領導的五星運動黨則成功挑起發展落後的南部地區選民的不滿，並贏得他們的支援。迪 • 邁耶承諾如果當選將為窮人提供每月多達 780 歐元的基本收入。

不過，經濟學家表示，義大利沒能力提供此類基本收入。事實上，隨著選舉結果可能出現「僵局國會」各政黨需磋商如何分享政權，許多輕率的競選承諾都可能被擱置。

如果選前預測準確，義大利人可能要等上幾個星期才會迎來新的政府，因為總統馬塔雷拉要在新議會於 3 月 23 日開會後才可組織展開正式的聯盟談判，而新總理也需通過議會兩院的信任投票才可走馬上任。

歐元兌美元今天一度升值 0.4%，漲幅隨後縮為 0.1%，回吐梅克爾確定 4 度領導德國政府所撐起的歐元連 3 日漲勢。目前來到 1.2312 兌 1 美元，或 - 0.0568%。