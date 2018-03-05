藍鼎國際(00582-HK)獲調入港股通股票名單

藍鼎國際發展有限公司(「藍鼎國際」，香港聯交所股份編號：00582-HK，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)欣然宣佈，根據上海證券交易所3月2日發佈的通知，藍鼎國際獲調入滬港通下港股通(簡稱「港股通」)股票名單，並將於3月5日起生效。

藍鼎國際主席兼執行董事仰智慧博士表示:「很高興獲調入港股通股票名單。集團的旗艦項目濟州神話世界一期上月底已經全面開業，開幕典禮將於3月底舉行，二期工程已經展開。接下來，在業務層面上，我們將專注項目的營運，同時繼續在其他市場尋找合適的發展機會。在資本市場層面上，我們將會積極與內地以至環球主要資本市場溝通和交流，加深股東和市場對藍鼎國際的投資價值的了解和認同。我們將繼續致力發揮優勢，努力為股東創造更大價值。」

藍鼎國際為綜合休閒娛樂度假區、博彩俱樂部和娛樂設施的開發商及營運商，同時為房地產開發商。「濟州神話世界」位於韓國濟州島，為集團在亞洲內首個世界級餐飲住宿、休閒和娛樂綜合度假區。

「濟州神話世界」由集團附屬公司 ─ 藍鼎濟州開發株式會社發展，總佔地面積達250 萬平方米。項目分階段發展，其中神話主題公園、濟州神話世界盛捷服務公寓、濟州神話世界度假酒店 - 藍鼎、藍鼎會展中心、YG Republique、濟州神話世界度假酒店 - 萬豪、神話商業美食街和濟州神話世界藍鼎娛樂場已經投入營運，整個項目預計於2020年全部落成。

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