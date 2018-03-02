【統一證券】盤前分析－恐慌情緒未減，保守操作為宜



◆盤勢分析

美國股市在聯準會貨幣政策態度強硬影響下瀰漫不安情緒，川普新政態度又再掀起保護主義恐慌，將持續拖累亞洲股市表現，影響市場投資氣氛，應謹慎應對。針對台股後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美國聯準會新任主席鮑威爾於參議院銀行委員會的聽證中表示，就業狀況仍存在成長空間，並未有強大的證據顯示薪資決定性增長，且通膨尚未達標，目前美國經濟並未存在過熱跡象，仍將遵照漸進式路徑升息；鮑威爾此番言詞雖被視為安撫市場，但升息循環不變，市場感受有限；且川普隨即宣布將針對進口鋼鐵及鋁分別課稅 25% 及 10%，引發美國多個行業協會及歐盟官員的反對聲浪，市場擔憂保護主義興起使美股再度重挫，恐不利於後勢發展。

第二、IHS Markit 公布 2 月份中國財新製造業 PMI 指數為 51.6，顯著優於預期的 51.3，創下六個月以來新高；在廠商採購活動、新訂單指數及業界信心度方面均持續走高，考量全國兩會將至，官方政策面及經濟數據面利多可望激勵市場風險偏好，有利於陸股後續上漲動能。

第三、技術面觀察。台股指數仍延續下有守上承壓的狹幅整理格局，昨日雖跳空開低，但後迅速收復季線 10745 點，只是月線上檔壓力也並不輕，前波跳空賣壓尚待時間消化。加上加權指數及櫃買指數量能均延續微幅縮減格局，外資多空態度搖擺不定，故仍應謹慎操作。

第四、盤面觀察，鋼鐵族群在相關原物料走升及美國稅改與關稅新制等因素影響下，市場資金追捧集體走強，大成鋼、嘉鋼、大國鋼、官田鋼、燁興及海光等均大漲超 7%；文創類股受惠國台辦公布最新惠台措施具市場想像空間，必應、華研、霹靂、昇華股價連袂拉高，後市仍可留意利多發酵。

