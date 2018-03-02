【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股均線有守

週三美股重挫，引發國際股市動盪，週四台股加權指數早盤大跌百點，盤中指數緩步回升，收盤小跌逾 29 點。終場台指期下跌 54 點 (-0.5%)，逆價差 50.79 點，電子期下跌 2.25 點 (-0.5%)，逆價差 2.42 點，金融期下跌 3 點 (-0.24%)，逆價差 2.81 點，非金電期下跌 68 點 (-0.54%)，逆價差 58.52 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 293 口，淨空單部位 4524 口；投信淨空單增加 658 口，淨空單部位 33193 口；外資淨多單增加 34 口，淨多單部位 45256 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長下影線紅 K 棒，指數測試下檔均線支撐，籌碼面部分，單日成交量能逾 1288 億元，外資上市現貨賣超金額約 28.80 億元，期貨未平倉淨多單 45256 口，外資現貨多單小幅減碼、期貨多單小幅加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.36 變動到 1.47，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 31,700 口。

