【復牌】善樂國際(01660-HK)控股權易手 每股作價0.4843元

善樂國際(01660-HK)公布，包括在深圳從事物業發展及商業投資許楚家等要約人收購合共6.4億股股份，相當於已發行股本約51.65%，涉及代價約3.099億元，相當於每股作價0.4843元。

要約人及一致行動人士合共擁有7.005億股股份，相當於已發行股本約56.54%。要約人須就全部已發行股份作出無條件強制性現金要約，現金要約價每股0.4843元。要約價較停牌前收市價每股0.48元溢價約0.9%。

要約人由許楚家、許楚勝、許楚德、張美娟、許嬌麗、許偉圳及許為霞。

於緊隨要約完成後，要約人將對業務運營及本集團之財務狀況進行審查。基於審查結果，要約人將為集團之未來發展制定妥為且具體的業務規劃及策略以及物色合適投資項目及探討商機，以實現更佳增長潛力及增強本集團之財務狀況。為維持及進一步發展集團業務，要約人可能聘請合適人選。於本聯合公告日期，要約人並無任何有關集團現有資產或業務之任何收購或出售之具體計劃。預期要約人將要求所有董事於收購守則項下允許之最早時間辭任董事會。

股份將於今日復牌。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)