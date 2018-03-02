泛亞環保(00556-HK)斥1.224億購女士護理產 品業務

泛亞環保(00556-HK)公布，公司斥1.224億元向勤光集團收購鴻豐信貿融資全部已發行股本的51%。1.224億元的收購價其中2000萬港元須於完成後以支票、銀行轉賬或公司所指定的其他方式向賣方支付；5000萬元須於完成後，由公以每1.5元發行3333萬股新股；及餘額5240萬元須於溢利保證期間按年分五期支付及每期付款的金額須為最高金額1048萬元。

鴻豐信貿融資直接全資擁有山東融象智能科技有限公司，於中國成立的外商獨資企業，註冊資本為2000萬美元。2月，山東融象與與山東華玟訂立分包協議。山東華玟主要從事生產女士護理產品，並擁有土地使用權、生產設施、許可證、知識產權及生產人員。

集團一直積極尋求新投資機會，以擴大其收入來源。就目前情況而言，董事認為收購事項具有良好發展潛質及商業前景。憑藉山東華玟具有的知識、經驗及資源，董事有信心通過進入女士護理生產分部將業務組合多元化及為集團帶來新收入來源。

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