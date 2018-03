國情咨文秀武力 普丁：俄羅斯新型導彈可射至世界上任一地點

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週四 (1 日) 於國情咨文演說中透露,俄國擁有一系列新型武器,其中包括「可射至世界上任一地點」的導彈。

根據 CNBC 報導,普丁宣布,將進一步強化國防戰力,「不應輕忽國家安全」。

普丁稱,俄羅斯軍隊持續優化武裝,配備現代化武器,其中包括「可射至世界上任一地點」(can reach any point in the world) 的導彈,以及不會被反飛彈系統攔截的超音速武器。

普丁說,軍方採用了 300 種新型武器,有 18 枚洲際彈道飛彈、2 艘彈道飛彈潛艦,另有 3 艘全新核潛艇已開始服役。

他強調,俄羅斯正在研發可供巡弋飛彈攜帶的小型核彈頭,以及可裝載核彈頭的新式水下無人機。

這是普丁在 3 月 18 日總統大選前的最後一場公開演講,外界預期,普丁將輕鬆勝選,順利連任。

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 日前於報告中指出,俄羅斯可能是 2018 年政治風險最大的「黑天鵝」之一,該國的國際關係,比冷戰時期更不穩定,更難預測。

經濟學人智庫分析師 Agathe Demarais 表示,若俄羅斯面臨侵犯或威脅,其反應將是迅速、令人震懾,且無法預料的。