美國擬課鋼鋁關稅 加拿大、巴西預計受傷最重 台灣在前十之列

美國總統川普周四宣布，最快下周就會通過對鋼鐵進口徵收 25% 關稅，對鋁徵收 10% 關稅。這一行動已經帶來加拿大與歐盟等國反彈，歐盟並表示，已在研究符合 WTO 規範的報復措施。

據《CNBC》報導，在新一波關稅影響下，首當其衝的將是加拿大與巴西。根據美國商務部 2017 年報告，截至 2017 年 9 月，兩國分占美國鋼鐵進口的 16% 及 13% 最多。中國雖常被各國批評廉價出售鋼鐵，但卻排不上美國進口量的前 10 名。

美國進口鋼鐵前十來源（圖表取自 CNBC）

加拿大貿易部長 Francois-Phillippe Champagne 迅速回應，美國的做法是「不可接受的」，並表明會採取措施捍衛本國工人。

由圖表上看，南韓、墨西哥及俄羅斯分列美國進口鋼鐵 3-5 名，台灣也在前十之列，以 4% 的進口量排名第 8，排名前十的國家占了美國鋼鐵進口的 78%。

在進口鋁方面，根據 2013-2016 年的統計資料，美國最主要的進口來自加拿大，占 56%，其後為俄羅斯的 8% 及阿拉伯聯合大公國占 7%。

全球最大的鋁生產商之一美鋁公司，也抗議川普總統的舉動，認為一些貿易夥伴應該能免除稅收，鋁業擁有完整的供應鏈，政府要創造公平的競爭環境，不應該去懲罰那些遵守規則的人。

歐盟執委會容克則表明，美國的公然干預不具合理性，反讓事態惡化，歐盟不會聽任歐洲行業受到不公平的打壓，會在未來幾天提出一項符合 WTO 原則的措施，以對付美國，並重新平衡事態。