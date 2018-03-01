台灣今年會更好 蔡英文拚經濟首重3大面向

全國中小企業總會等 8 大團體今（1）日舉辦 107 年工商團體春節聯誼會，總統蔡英文親臨現場。針對景氣逐漸復甦，台灣經濟前景，蔡英文提出拚經濟重心的 3 大面向，包含加速創新、解決五缺，以及擴展貿易，期盼工商業界與政府共同打拚，一起讓台灣更好。

全國中小企業總會、全國工業總會、全國商業總會、工商協進會等 8 大工商團體今日於台北君悅飯店舉行春節聯誼活動，除了總統蔡英文之外，包括立法院長蘇嘉全、內政部長葉俊榮及經濟部長沈榮津也都出席觀禮，今年團拜主題以「台灣起飛、翱翔國際」為主題，祝福國家及各工商團體在新年度能持續輝煌騰達。

蔡英文在致詞時指出，台灣經濟持續往上走，企業界、勞工們都共享經濟成長的各種果實，去年台灣出口總值創下歷史上的新高，失業率也來到 17 年以來的新低，台灣跟以前不一樣了，新的一年到來，拚經濟的重心將會放在 3 大個面向。

首先是「加速創新」。蔡英文提到，攸關台灣未來經濟和產業型態的 5+2 計畫，會繼續全力來推動，並「解決五缺」的問題，政府一直是有計畫、分階段在進行，今年開始前瞻計畫會擴大啟動，前瞻計畫的投資，可以活絡內需市場，同時提升民眾的生活品質。

第三個面向是「擴展貿易」。蔡英文指出，在新的一年政府會繼續結合國營事業，帶領民間企業，開拓新南向市場，並爭取參與 CPTPP，積極跟各國洽簽雙邊協定，國內的法規調和以及對外談判的相關工作都持續緊鑼密鼓推動當中。

蔡英文認為，台灣今年一定會更好，政府是工商界的夥伴，大家的政策建議甚至是批評，政府都願意以開放的態度來討論。她強調，產業界是經濟發展的火車頭，產業好台灣才會好，期望大家跟政府一起來打拚，拚創新、拚轉型，讓台灣變得更好。

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