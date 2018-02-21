蔡英文新春談兩岸：未來動向取決雙方能否互釋善意

蔡英文總統今 (21) 日出席 2018 大陸台商春節 聯誼活動，對於台商關切兩岸關係發展，蔡英文表示，兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動。

蔡英文說，兩岸關係的和平發展，不只台商朋友高度關切，也是所有國人同胞關注的焦點。她一向主張，區域的和平穩定與發展，兩岸關係是當中最重要的關鍵。前年 520 所做出的承諾，是她釋出最大的善意，也是兩岸和平穩定與發展的最有力保證。

面對兩岸的新情勢，蔡英文表示，她始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路。台灣一定會善盡對區域安全的責任，維持一個穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。

總統指出，兩岸關係的未來動向，取決在雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動。過年前的花蓮震災中，有來自中國大陸的旅客受到傷亡。在人道救援上，兩岸沒有距離。政府盡了最大努力，對傷亡者以及他們的家屬，我方也能感同身受，盡全力協助及善後。

蔡英文說，她也要特別感謝許多身在對岸的台商朋友們，對家鄉的真心關懷，為花蓮震災慷慨解囊，捐款幫助受災鄉親早日恢復生活，各位的送暖和善行義舉，也印證了心連心的鄉梓之情、同胞之愛。

蔡英文提到，剛剛度過的農曆春節，更是兩岸最重要的節慶。兩岸之間相近的習俗，透過人民交流及媒體傳播，確實拉近彼此之間的心理距離。

總統說，這段時間不論是台商朋友返鄉，或是對岸的朋友來台灣旅遊，在在顯示兩岸經濟和社會互動的頻繁。這就是兩岸經過數十年來，交流互動所累積的成果。她相信兩岸的領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易的成果。

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