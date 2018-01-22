裕隆斥43億元登陸設2大新能源公司 納智捷拚發展新能源車

裕隆 (2201-TW) 今 (22) 日公告，將在中國大陸杭州、湖南設立新能源公司，合計資本額為人民幣 9.4 億元(約新台幣 43.24 億元)，藉此搭上新能源車的發展趨勢。

裕隆指出，杭州和湖南新能源公司投資金額分別為 36.34 億元、6.9 億元，投資目標主要是因旗下自有品牌納智捷去年起積極在中國開發純電動車款，為搭配整車開發所需，集團加碼投資生產電動車用引擎、動力系統等零組件。

裕隆指出，投資生產的零組件除了供東風裕隆使用之外，也希望與當地自主品牌合作輸出。

裕隆董事會去年底才通過對納智捷增資 13 億元，並斥資 12.1 億元向子公司華創車電取得 PHEV(插電式混合動力車)，目標 2019 年將推出第 1 款搭載 PHEV 系統的新車。

納智捷自 2017 年起訂下了 5 年內推出 10 款新車的「510 戰略計畫」，今年已排定時程要推出 3 款新車，包括以 U6 為改款基礎的 7 人座 SUV，跨界純電動新車、純電動 SUV，也預計明年將推出跨界風格 SUV 和新平台首款車型，後者為全新車系。

中長期在 2020-2021 年還有 4 款新車，分別為全新 SUV、第一款全新 MPV、第二款全新 MPV 和跨界全新車，正透過增資和增設子公司作準備。