〈車市〉搶年輕客 納智捷S3首推標配6顆氣囊 每月銷售目標300台

裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷今 (25) 日發表 LUXGEN S3 2018 年式，納智捷總經理蔡文榮表示，此次強打 60 萬以下即可擁有 6 具安全輔助氣囊是納智捷有史以來首見，加上標配 12 項主動安全配備，是國產房車絕無僅有，公司並訂未來每月銷量達 300 台的目標，是目前 3 倍，顯示對此車款具備高度信心。

裕隆總經理姚振祥日前曾表示「國產車真的很辛苦」，即便今年仍有汰舊換新補貼政策加持，但效益已較去年降低約 2 成。

事實上，除高端客群的購買力不減，進口車商不斷引進僅 150 萬元左右的進口車款搶攻中階車主，導致國產車汰舊換新補助牌效果並不顯著，進口車仍持續侵蝕國產車大餅，進口車市占甚至已在 40% 左右。

進口車商來勢洶洶，蔡文榮表示，國產車必須以「性價比」突圍，因此，這次納智捷 S3 2018 年式首次全車系標配 6 顆安全氣囊，但售價與上一代相同為 55.9 萬元起，其他分別有 3D 安全豪華版 59.9 萬元、APA 智駕版 65.9 萬元，而 AR 環景旗艦版 68.9 萬元。

同時，S3 2018 年式也標配加上 12 項主動安全配備，包括有 BS 防鎖定煞車系統、BOS⁺煞車優先系統、BAS 煞車輔助系統、EBD 電子煞車力分配系統、HBB 液壓煞車增壓系統、ESS 緊急煞車警示系統等，蔡文榮希望以最高 CP 值的車價來造福年輕車主，並提升納智捷的品牌力。

有鑑於休旅車款逐漸成為車市主流，S3 外觀承襲原有的跨界設計，具備 RV 的空間、視野和 Sedan 車款的流線造型，並極大化行李箱容積達 470 升，可直立放置 5 個 20 吋的行李箱，透過「大空間」的訴求強化新車的功能性。

此次蔡文榮更找來裕隆籃球隊演繹 S3 超大的車室空間，一口氣塞進 8 名平均身高 190 公分以上的球員。