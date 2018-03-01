當神奇數字「3」花聚頂時 美銀美林：美股漲勢大限為期不遠

美國經濟指標將會有愈來愈多的神奇數字「3」出現，例如：GDP 成長率、薪資成長率、10 年期美債殖利率，甚至市場預期標普 500 指數將突破 3000 點，美銀美林預期，當這些指標都見到 3% 時，將意味著美股漲勢和信貸價格的大限到來。

目前公布的經濟數據顯示，美國第 4 季 GDP 成長率為 2.6%，工時薪資成長率為 2.9%，10 年期美債殖利率周四來到 2.842%，標普 500 指數周三則收 2713 點，都距離 3 字頭不遠。

標普 500 指數周三收在 2713 點，力拚突破 3 字頭不遠。（圖：AFP）

美銀美林策略師 Michael Hartnett 在報告中指出，從投資人看漲部位、企業獲利見頂以及貨幣政策緊縮來看來，應該會導致這一連串神奇數字「3」的出現。

不過，隨著美國聯準會持續升息步伐，許多投資人已認識到股市獲利已經見頂，今年的回報率可能會更加低迷和動盪。

美銀美林認為，隨著聯準會加快升息步伐並導致全球量化寬鬆時代終結，市場原先的看漲共識在 2018 年可能會轉為防禦策略，Hartnett 指出，我們 2018 年最看多的依然是波動率，最看空的還是債市。

這些策略師們表示，投資者未來幾周應尤其關注時薪工資成長率和半導體股的情況，工資增速將是債市和股市進一步的利空，而且如果科技股未來一兩周無法再創新高，那麼可以預見未來兩個月將見到市場高點。

不過，美銀美林認為，要讓目前股市漲勢維持不墜，債市將是關鍵。尤其公司債殖利率利差仍是牛市的「黏合劑」 ，若重新走弱，將不利於所有的風險資產。