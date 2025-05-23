〈美股盤後〉川普稅改法眾院驚險過關 標普尾盤急殺翻黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-23 05:09

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對美國財政前景憂慮升溫下，債市走勢震盪，儘管盤中科技股一度帶動反彈，但美股週四 (22 日) 尾盤漲勢幾乎全數回吐。

標普 500 指數週四收黑 0.04%，連跌第三個交易日，創自 4 月 8 日逼近熊市以來最長連跌走勢，大型科技股表現搶眼，但蘋果尾盤走弱，加劇市場情緒壓力。

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30 年期美債殖利率週四稍早突破 5.1%，達 2007 年以來最高，爾後略微回落至 5.1% 以下，結束連續三個交易日的升勢。10 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.55%，徘徊在 2007 年次貸危機前水準附近。

美國眾議院在經過一夜激烈辯論後，於週四以 215 票贊成、214 票反對、1 票棄權的些微差距，通過美國總統川普推動的稅改與財政預算法案，後續將送交參議院審議。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 受訪時表示，若美國政府計劃中的 10% 對外關稅於 7 月如期實施，聯準會在今年下半年可能會有降息的空間。

美股週四 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 1.35 點，或 0%，收 41,859.09 點。

那斯達克指數上漲 53.09 點，或 0.28%，收 18,925.74 點。

S&P 500 指數下跌 2.6 點，或 0.04%，收 5,842.01 點。

費城半導體指數下跌 27.24 點，或 0.57%，收 4,775.47 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 73.17 點，或 0.54%，收 13,550.70 點。

標普 11 大板塊多收黑，公用事業 (-1.41%) 領跌，醫療保健 (-0.76%) 與能源 (-0.44%) 亦表現疲弱，反映升息與財政疑慮下風險偏好下降。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分歧。Meta (META-US) 漲 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.36%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.37%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.98%。

台股 ADR 普遍揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.31%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.71%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.05%。

企業新聞

由於川普稅改法案威脅拜登時代給予清潔能源公司的巨額稅收優惠，太陽能類股倒成一片，其中設備製造商 Enphase Energy (ENPH-US) 週四崩跌 19.63% 至每股 38.00 美元。

蘋果 (AAPL-US) 走弱 2.31% 至每股 202.09 美元。OpenAI 21 日宣布以 64 億美元收購由「iPhone 之父」、蘋果前首席設計長 Jony Ive 創立的新創公司 io，這筆交易被視為敲響蘋果警鐘，因為這位曾塑造蘋果美學核心人物，正攜手矽谷成長速度最快的 AI 企業，共同研發可能挑戰蘋果在硬體領域領導地位的下一代產品。

類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) (ADI-US) 勁揚 4.63% 至每股 211.93 美元，受汽車與工業需求帶動，公司最新營收優於市場預期。

美國運動品牌 Nike(NKE-US) 走升 2.30% 至每股 61.32 美元。Nike 宣布下週起調漲部分商品價格，並睽違六年重返亞馬遜 (AMZN-US) 平台銷售。

房地美 (FMCC-US) 週四猛升 41.98%，房利美 (FNMA-US) 狂飆 50.60%。川普週三表示正「認真考慮」將兩大房貸機構房地美 (Freddie Mac) 和房利美 (Fannie Mae) 重新民營化，結束十年多來的政府監管，他強調兩家公司「現況良好，現金流充沛」，重返市場的時機似乎已成熟。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.7 萬，預期 23.0 萬，前值 22.9 萬

美國上週續領失業金人數報 190.3 萬，預期 189.0 萬，前值 22.9 萬

美國 5 月製造業 PMI 初值報 52.3，預期 49.9，前值 50.2

美國 5 月服務業 PMI 初值報 52.3，預期 51.0，前值 50.8

美國 5 月綜合 PMI 初值報 52.1，前值 50.6

美國 4 月成屋銷售年化總數報 400 萬戶，預期 410 萬戶，前值 402 萬戶

美國 4 月成屋銷售年化月增率報 - 0.5%，預期 3.2%，前值 - 5.9%

華爾街分析

Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 表示：「儘管美債市場的壓力有所緩解，但股市可能需要美債殖利率大幅下降，才能重返近期高點。」

瑞銀全球財富管理投資長研判：「在債券殖利率攀升、關稅與預算風險成為市場焦點的情況下，投資人正密切關注政策走向，而這樣的不確定性可能會讓市場波動延續一段時間。」