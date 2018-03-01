50歲創業「影音廣告平台」 走在網路最前端

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

現今流行「三創」：創新、創意、創業。不管是為了自我挑戰、看到商機、想讓這個世界更美好，台灣「創業圈」有群很「潮」的人。根據經濟部中小企業處最新統計，2016 年共 210 人創業，其中三十一至三十五歲男性三十七人最多，創業年齡最高是五十一至五十五歲，男性占十一位。

不論是哪種創業，敏銳的走在時代先端，掌握趨勢才能打進「利基市場」。知名「科技網頁開發新聞網 TNW」就曾報導十三個科技產業：預測性數據、思想領導、營銷自動化、贊助數位廣告、品牌在地化、時尚產業科技化、AR 擴增實境、健康醫療Ｅ化、食品Ｅ化、建築業科技化、塑身管理、客製化廣告、穿戴科技，都具有前瞻性的發展空間。

連結出版主、廣告主、受眾 開拓「影音廣告」利基市場

號稱全台第一大影音廣告平台─《OneAD 果實夥伴》，就連 LINE、蘋果日報都是它的客戶。創辦人暨董事長陳宏守，整合專業人脈及資源，投入客製化廣告，並結合預測性數據，成立媒合各大廣告平台與業主的互聯網平台。五十歲創業的他來頭可不小，曾當過雅虎 (Yahoo) 中國區總經理暨北亞區營銷副總裁、奇摩營運長等跨國企業擔任要職，在科技業二十多年，卻一頭栽進創業圈：「這可以說是個意外。以前在大公司都是從１做到極大，創業卻是從０到１，我從來沒有過，只是覺得有個好的點子，可以試試看。」

萬丈高樓平地起，陳宏守離開 CEO 的位置，才真正開始人生的下半場：「過去七、八年都在嘗試錯誤、修正，才從０很具體的走到１，現在過了１，應該有 100 了吧！」能在網路抓緊群眾眼球，成功開拓「影音廣告」這塊利基市場，他謙虛道：「真的要做一件大事，不是一個人，而是要集眾人的力量，讓很多人進入夥伴 (Group) 關係，一起成長 (Grow) 才能結出果實來。」他和工作二十年的同袍，及具有資深傳播廣告經驗的太太，三人一致認同，這就是公司名稱《OneAD 果實夥伴》的由來。

滑世代不看電視的人愈來愈多，對廣告主而言「花錢像丟到水裡去」，陳宏守說：「我覺得那是個痛點，所以把出版主的網站聯結起來，成為台灣最大的媒體，提供媒體服務給廣告主，把影音廣告從電視位移到線上 (網路)。」去年年底，廠商在數位廣告花費，已經超越電視廣告，普遍認為投在電視的行銷費用，只是助攻，而非必要。「我們幫廣告主找到受眾，做了有價值的事。」就像是 Uber 成為司機與乘客的媒介，「創造與連結，每一個關鍵品牌時刻，做品牌建設。」

大數據、AI 自動化加持 覆蓋率將近百分百

瀏覽各大網路平台，幾乎所有跳出的影音廣告，都出自果實夥伴，陳宏守指出，「我們合作的對象，都是有編輯台的優質媒體，媒體氛圍對品牌廣告主很重要。」要讓廠商滿意，也要顧及觀眾感受，他進一步說明：「影音廣告內容，和網頁文章內容關連性是高的，才不會干擾閱聽眾。」

這背後靠的是大數據、AI 自動化的作業流程，才能在對的時間、對的網頁位置、對的裝置，讓對的人看到，幾乎涵蓋全台 99.8％以上的行動網路用戶，跨裝置、平台、媒體、內容，來分析消費者多元網路行為，甚至被工研院納入「商業應用領域」廠商之一，「大家想到影音廣告，就會想到我們。」這就像是掌握了許多網路電視台的平台，媒合廣告商，在不同平台播放廣告商的商品。

「我們第一個客戶是蘋果日報。」果實夥伴一開始，像早期國外的影音廣告，只出現在影音內容的片頭、片尾或中間的位置。陳宏守指出：「2011 年我們跟蘋果動新聞合作，發現流量不夠，無法滿足廣告主需要，2012 年就發明在網頁裡放影音廣告。」有些廣告主買指名媒體，也有許多是專買受眾，或是雙軌進行。他解釋：「我們扮演廣告分發的角色，可以針對受眾年齡、性別、行為、意圖等不同的屬性，就可以找到有關連性的受眾 (TA)。」就連韓娛最前線 Kpopn，也是他的出版主，而 Line@生活和 Line Game 也是果實夥伴的出版主，同時也是廣告主。

專業團隊 廣告主行銷最佳顧問

這種跨平台的影音廣告，要顧及出版主、廣告主、觀眾三方並不容易，陳宏守說：「一開始傾向出版主，建立如同夫妻般的深厚關係，因為我們所有產品廣告，都要長在出版主的出版內容裡面，閱聽眾是來看內容時，才遇到適合他的廣告。」同時，為了讓廣告主滿意，果實夥伴也訓練專業的業務團隊，和廣告商高層，談品牌經營、品牌建設、網路環境、大數據，成為廣告主行銷長最好的顧問。

各行各業的廣告主，如傳產的愛福好、三花、大鵰、帝康，酒類廣告等，還有電影公司更是 OneAD 的客戶，最近票房當紅的韓國電影《與神同行》，就連政府的客委會、衛福部的政策宣傳，也透過他們行銷。業務團隊可說是公司重要命脈：「要組隊編隊，有邏輯秩序的來覆蓋市場，業務要在不同行業講行話，為客人貼心服務，希望和廣告主也成為長長久久的夫妻關係。」

出錢的廣告主會不會要求點擊次數成效呢？陳宏守解釋：「我們分品牌廣告、成效廣告兩種，比較多廣告主做品牌廣告，它跟電視達成任務是一樣的，重在廣度 (觸及)、頻度。」如果只打一次頻度，使用者不會記得，打七次一定記得，但「沒有這麼多錢，一般都是三次。」如果廣告主要求，男性女性十八至五十五歲的都要打到，兩個禮拜內頻度三次，「就要找到這些條件八百萬人，我們的任務就是：怎麼樣讓不知道的知道，從知道再到有偏好。」

然而廣告主花錢，閱聽眾免費，要達成雙邊愉快，陳宏守坦言：「要讓廣告主滿意、閱聽眾被尊重，就是產品設計上的挑戰，但因為我們是大數據公司，所以能讓對的廣告，在對的時間、對的媒體氛圍、對的裝置、對的廣告格式，送給對的人。」在收集愈多資料後，就能改善創新，讓閱聽眾的體驗更好。

抓住閱聽眾的眼球 不急著找關廣告的叉叉鍵

影音廣告曝光量大，才能做到家喻戶曉，網路巨大聲量，有時廣告製作本身內容優劣，吸不吸睛，還是得各憑本事，所以「買了廣告不一定有效果，但不買一定沒效果。」陳宏守也站在使用者立場，想把廣告安排得面面俱到，但是「有時閱聽眾會覺得神來一筆，看到好資訊，可是更多時候，是在找關廣告的叉叉鍵，我們還有很多挑戰要克服。」

雖然陳宏守五十歲才創業，卻已經成為業界頂尖、具規模的企業，他比年輕人有更多的正面和積極：「我大概不會退休，這個世界有太多可以做的事情，帶領年輕人實現創意，是我的心願，組織應該倒三角形，才會最接近市場，因為相信所以看見，要讓台灣變得在世界上愈來愈有地位。」

來源：《理財周刊》 914 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》